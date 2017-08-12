ممثلو بعثات دول الخليج تلتقي اللجنة الوطنية للتحقيق

الرياض (وكالات)

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق، ممثلي بعثات عدد من دول الخليج العربي. وقد قامت اللجنة الوطنية للتحقيق بلقاءات وزيارات وذلك في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث التقى رئيس وأعضاء اللجنة، عدداً من البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، وذلك لعرض نتائج التحقيقات. وأوضحت اللجنة الوطنية استمرار أعمالها في مجال التحقيق والوصول إلى المناطق كافة التي وقعت فيها الانتهاكات، والتحقيق وفق إجراءات متبعة دولياً ووطنياً، وذلك لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. فيما أكد ممثلو البعثات الدبلوماسية متابعتهم للتقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية والتي تعد أحد العوامل المساعدة لتحسين الوضع في اليمن.

وأشار ممثلو البعثات الدبلوماسية إلى نجاح اللجنة في تقديم تحقيق يتسم بالحيادية والمهنية، وأشاروا إلى الاستفادة من التقارير الصادرة، بما يخدم عملية السلام.