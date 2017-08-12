«الشرعية» تسيطر على مواقع استراتيجية في تعز وصرواح

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية غرب تعز وفي صرواح والجوف، وذلك بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الانقلابيين.

وأعلن الجيش اليمني مساء أمس، تحرير منطقة «مدارات» الاستراتيجية غرب مدينة تعز، و8 مواقع قريبة بعد اشتباكات عنيفة.

وذكرت قيادة محور تعز في بيان، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة الفعلية على منطقة مدرات غرب المدينة، مشيرة إلى مصرع 9 من عناصر الميليشيات بينهم قناصون خلال عملية تطهير جيوب ومواقع الانقلابيين في المنطقة. وأكد البيان أسر 8 من عناصر الحوثي خلال اقتحام أحد مواقعهم، لافتاً إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية سيطرت على عدد من المواقع في القطاع الغربي للمدينة منها تبتي «ياسين والقرن، ونقطة الهنجر» التابعة لقوات الأمن المركزي الموالية للحوثيين قرب مصنع السمن والصابون. كما سيطرت قوات الشرعية على قريتي «الدار والصرة» بالقرب من المصنع، وتقدمت حتى بداية شارع الثلاثين، حيث استولت على عمارتين كانت ميليشيات الحوثي تتمركز فيهما.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك العنيفة في جبهة الساحل الغربي في محيط معسكر «خالد بن الوليد»، وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أمس، مصرع 12 من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قيادي حوثي محلي بارز يدعى حمدي ناصر، وجرح أكثر من 15 آخرين في الاشتباكات الدائرة في قرية الحود ببلدة الصلو. كما قتل 11 انقلابياً وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة اندلعت أمس في منطقة العقبة ببلدة «خب والشعف» في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.