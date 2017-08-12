محمد بن راشد ومحمد بن زايد: شبابنا مستقبلنا ومسؤولون عن تحقيق آمال الإمارات

أبوظبي (وام)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن اعتزازهما وفخرهما بالشباب، وتطلعاتهم في المجالات كافة.

وأكد سموهما، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن الشباب هم المستقبل، وعليهم تقع مسؤولية أخذ زمام المبادرة لصنع مستقبلهم ومستقبل الأجيال اللاحقة، والوصول إلى الأهداف الوطنية، وتحقيق آمال وطموحات الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإمارات قصة نجاح، أبطالها الشباب، فهم صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، وبروح الشباب نحقق المراكز الأولى».

وأضاف سموه: «الشباب أمل الحاضر والمستقبل، وهم أغلى مورد للإمارات، وبناء الأوطان في بناء الشباب، ونجاحاتهم لا تقتصر على الداخل.. شبابنا انتقلوا بنجاحاتهم إلى العالم».