«ضفدعة أوزيل» تثير الجدل !

محمد حامد (دبي)

لا تختلف فلسفة البحث عن «كبش فداء» في الهزائم والنكسات بين ثقافة وأخرى، فالرحلة تتشابه بصورة تصل إلى حد التطابق، لا فرق في ذلك بين بلد لاتيني أو عربي أو حتى أوروبي، فقد تعرض مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني وفريق أرسنال لهجوم حاد يمس هويته و وطنيته، بل يصل إلى حد وصفه بأنه مثل الضفدعة الميتة، وذلك عقب الإخفاق الألماني أمام المكسيك في صدمة البداية للمانشافت في المونديال. أوليفر باسلر لاعب المنتخب الألماني السابق، أكد لإحدى القنوات التلفزيونية أن أوزيل لاعب يحظى بتقدير مبالغ فيه يفوق قدراته المتواضعة، مشيراً إلى أن لغة جسد اللاعب الألماني الذي يتمتع بأصول تركية أقرب ما تكون إلى «الضفدعة النافقة»، وأثارت كلمات باسلر موجة من الغضب العارم في معسكر المنتخب الألماني، حيث يحق للنجوم القدامى والصحافة توجيه الانتقادات، إلا ما قاله باسلر أقرب إلى الإساءة الشخصية.

وكان لوثار ماتيوس قائد المنتخب الألماني السابق، وأحد أكثر نجوم العالم مشاركة وظهوراً في أكثر من نسخة مونديالية قد وجه انتقادات حادة لأوزيل قائلاً:«أشعر بأنه لا يشعر بالارتياح في قميص المنتخب الألماني، تنقصه العاطفة ويلعب بلا حماس، أشعر أنه لا يريد أن يرتدي هذا القميص، يفتقد للروح والقلب ولا يشعر بالبهجة».

وظهر أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني مدافعاً عن أوزيل، وعن كيان المانشافت قائلاً:«الانتقادات أمر متوقع عقب الإخفاقات والهزائم، لا أريد الحديث دفاعاً عن لاعب بعينه، ولكن ما يحدث ليس عدلاً، هذه الانتقادات تؤثر في روح الفريق، وليس في لاعب بعينه فقط، من السهل جداً توجيه الاتهامات للاعب وتحديد اسمه بهذه الطريقة، ولكن ذلك ليس عدلاً، الأداء بصورة عامة لم يكن جيداً، ومن ثم لماذا يتحدثون عن أوزيل وخضيرة بعيداً عن المنتخب بصورة عامة».

المنتخب الألماني كان قد واجه انتقادات حادة عقب السقوط بهدف أمام المكسيك في ضربة البداية، وهي الهزيمة الثانية للألمان في مباراتهم الافتتاحية بالمونديال على مدار 19 مشاركة في البطولة، والمفارقة أنها حدثت في الذكرى الـ36 للسقوط أمام المنتخب الجزائري في مونديال 1982، كما أنها العثرة الثالثة على التوالي للمنتخب المتوج في النسخة السابقة باللقب العالمي، فقد أخفق الطليان في الفوز بضربة البداية في مونديال 2010 بعد التتويج بلقب 2006، وتعرض الإسبان لهزيمة قاسية بخماسية في انطلاقتهم بنسخة 2014 بعد 4 أعوام من الظفر بلقب 2010.