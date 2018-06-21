كاجاوا... سيف الساموراي

شكّل تواجد صانع الألعاب الياباني شينجي كاجاوا في مباراة فريقة أمام كولومبيا، في أول ظهور للمنتخبين في البطولة، دعماً كبيراً للساموراي، بفضل الأداء المتميز الذي قدمه طوال الدقائق الـ 70 التي خاضها قبل أن يتم استبداله بزميله هوندا، وكان كاجاوا هو رئة الفريق الياباني في التحرك السريع في وسط الميدان مع الاندفاع الهجومي لقيادة الهجمات على مرمى كولومبيا.

ورغم أن الجهاز الفني قرر توظيف كاجاوا باللعب خلف المهاجمين، وهو مركز يختلف عن مركزه مع ناديه بروسيا دورتموند الألماني كجناح أيمن، فإن اللاعب أظهر مهارة عالية ومرونة كبيرة في التعامل مع مركزه الجديد، وتسخير خبراته الطويلة لمصلحة الفريق، كما افتتح أهداف منتخب بلاده من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة.

يكمل كاجاوا عامه العاشر مع منتخب بلاده، وخاض حتى الآن 93 مباراة دولية وسجل 31 هدفاً.

تعرض كاجاوا لظروف قاسية في السنوات القليلة الماضية، بعد أن كان اللاعب رقم 1 في صفوف بروسيا دورتموند الألماني بجانب ماريو جوتزه ونوري شاهين وليفاندوفسكي، فإنه فضل خوض مغامرة جديدة في صفوف مانشستر يونايتد، ليرحل إلى الدوري الإنجليزي في الوقت الذي كان يعيش فيه الفريق العريق فترة تغيير جذري بعد رحيل أليكس فيرجسون، وعاش النادي سنوات من التخبط في النتائج وتغيير المدربين والذي أثر سلباً على النجم الياباني بعدم انتظام مشاركاته، وبالتالي تضاؤل فرص استدعائه للمنتخب الوطني، قبل أن يعود قبل ثلاثة مواسم إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند ليستعيد مستواه المعهود في البوندسليجا، حيث خاض في صفوف دورتموند 146 مباراة وسجل 41 هدفاً، بينما شارك مع يونايتد في 38 مباراة وسجل 6 أهداف.. تألق كاجاوا في مباراة كولومبيا وساهم في قيادة فريقه لتحقيق أول فوز آسيوي على فريق لاتيني في المونديال.