جيريتس: أحتفظ بقميص المنتخب الكويتي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

مرت أمس 36 سنة على واقعة إلغاء الهدف الأشهر الذي أحرزه المنتخب الفرنسي في مرمى الكويتي في بمونديال إسبانيا، والتي تعتبر إحدى أشهر الحوادث في تاريخ المونديال.

لقد تقدم لاعب خط الوسط الفرنسي آلان جيريس بالكرة حتى أصبح مواجهاً للمرمى، بينما توقف لاعبو الكويت عن الركض خلفه، اعتقاداً منهم بأن جيريتس متسللاً بعد سماعهم صافرة بدت وكأنها صادرة من الحكم «السوفييتي» ميروسلاف ستوبار، لكن النجم الفرنسي واصل انطلاقه ليحرز الهدف الثالث لـ«الديوك» في هذه المباراة.

الصافرة كانت قد خرجت من المدرجات، وهو ما أثار لغطاً كبيراً داخل الملعب وخارجه، قبل أن يفاجئ الراحل الشيخ فهد الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي آنذاك الجميع، عندما نزل إلى أرض الملعب، مطالباً اللاعبين بالتوقف عن اللعب وضرورة إلغاء الهدف، وعلى مدى 7 دقائق توقفت خلالها المباراة، قرر الحكم عدم احتساب الهدف، وهو القرار الذي دفع ثمنه لاحقاً بالحرمان من التحكيم في النهائيات.

النجم الفرنسي جيريس يؤكد أن قرار إلغاء الهدف صدم كافة أعضاء المنتخب الفرنسي آنذاك، وهو الحدث الذي قلما شاهده خلال مسيرته الرياضية، لافتاً إلى أن رواية القصة الآن تثير مشاعر الطرافة، ورغم أن العالم أجمع أصابته الدهشة من القرار، إلا أن فوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-1 خفف من وطأة هذه الحادثة النادرة.

ويؤكد جيريتس أنه تجاوز هذه الحادثة منذ فترة طويلة وفور انتهاء المباراة، خاصة وأن المنتخب الكويتي كان قد ساعد فرنسا على التأهل، بعدما نجح في التعادل أمام تشيكوسلوفاكيا، إذ توجه بالشكر إلى «الأزرق» على هذه النتيجة التي فقد من خلالها المنتخب التشيكوسلوفاكي نقطة مهمة مضت بـ «الديوك» نحو الدور الثاني، كاشفاً النقاب عن قيامه بزيارة الكويت أكثر من مرة عندما كان يلعب مع ناديي بوردو ومارسيليا، حيث يحمل العديد من الذكريات الجميلة عن هذا البلد العربي.

ولا يزال جيريتس يحتفظ بقميص المنتخب الكويتي بعد هذه المباراة التاريخية، مشيراً إلى أن هذه الحادثة، ورغم أنها عالقة لغاية الآن في ذاكرة المتابعين، إلا أنها تبقى مجرد مباراة لكرة القدم، أعقبها عودة الحياة إلى طبيعتها.

بعد هذه المباراة التاريخية، نجحت فرنسا في بلوغ نصف نهائي مونديال 1982 قبل أن تخرج على يد ألمانيا بالركلات الترجيحية 5-4 ،إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3، في حين خرج المنتخب الكويتي من الدور الأول بعدما احتل المركز الأخير على لائحة المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.