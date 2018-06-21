جيريتس: أحتفظ بقميص المنتخب الكويتي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
مرت أمس 36 سنة على واقعة إلغاء الهدف الأشهر الذي أحرزه المنتخب الفرنسي في مرمى الكويتي في بمونديال إسبانيا، والتي تعتبر إحدى أشهر الحوادث في تاريخ المونديال.
لقد تقدم لاعب خط الوسط الفرنسي آلان جيريس بالكرة حتى أصبح مواجهاً للمرمى، بينما توقف لاعبو الكويت عن الركض خلفه، اعتقاداً منهم بأن جيريتس متسللاً بعد سماعهم صافرة بدت وكأنها صادرة من الحكم «السوفييتي» ميروسلاف ستوبار، لكن النجم الفرنسي واصل انطلاقه ليحرز الهدف الثالث لـ«الديوك» في هذه المباراة.
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النجم الفرنسي جيريس يؤكد أن قرار إلغاء الهدف صدم كافة أعضاء المنتخب الفرنسي آنذاك، وهو الحدث الذي قلما شاهده خلال مسيرته الرياضية، لافتاً إلى أن رواية القصة الآن تثير مشاعر الطرافة، ورغم أن العالم أجمع أصابته الدهشة من القرار، إلا أن فوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-1 خفف من وطأة هذه الحادثة النادرة.
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ولا يزال جيريتس يحتفظ بقميص المنتخب الكويتي بعد هذه المباراة التاريخية، مشيراً إلى أن هذه الحادثة، ورغم أنها عالقة لغاية الآن في ذاكرة المتابعين، إلا أنها تبقى مجرد مباراة لكرة القدم، أعقبها عودة الحياة إلى طبيعتها.
بعد هذه المباراة التاريخية، نجحت فرنسا في بلوغ نصف نهائي مونديال 1982 قبل أن تخرج على يد ألمانيا بالركلات الترجيحية 5-4 ،إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3، في حين خرج المنتخب الكويتي من الدور الأول بعدما احتل المركز الأخير على لائحة المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.