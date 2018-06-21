«الرياضية»: بالدموع ودعنا !

عمرو عبيد (القاهرة)

تحت عنوان، بالدموع ودعنا، خرج غلاف صحيفة الرياضية السعودية ليعلن عن إقصاء الأخضر رسمياً من المونديال الروسي، عقب الهزيمة أمام أوروجواي، وقالت الصحيفة الشهيرة، إن المباراة الأخيرة أمام الفراعنة تعد تحصيلاً حاصلاً بعد خروج الثنائي العربي من المجموعة الأولى، كما أشارت إلى أن الأخضر ظهر بشكل أفضل أمام السيليستي ليمحو صورة الأداء الكارثي أمام روسيا في الافتتاح، مؤكدة أن المنتخب استعاد الكبرياء، لكنه لم ينجح في تفادي الخسارة ومغادرة المونديال، بعد أن تلقت شباكه 6 أهداف، ولم ينجح هجومه في تسجيل أي هدف حتى الآن !

ونقلت الرياضية تصريحات الأرجنتيني بيتزي مدرب الأخضر، التي قال فيها إن مشكلة الفريق الكبرى كانت معاناته الهجومية، وهو ما يسعى لتطويره قبل خوض غمار منافسات كأس آسيا القادمة، وأردف أن المنتخب يستحوذ على الكرة من دون فعالية، وهو ما حاول تعديله كثيرا لكنه لم ينجح في ذلك.

وقالت الصحيفة إن الأخضر فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 مباراة متتالية في نهائيات كأس العالم، منذ مواجهة بلجيكا في مونديال 1994 والتي انتهت وقتها بفوز السعودية بهدف العويران!

«ماركا» : التأهل غير مضمون !