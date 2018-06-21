«الرياضية»: بالدموع ودعنا !

عمرو عبيد (القاهرة)
تحت عنوان، بالدموع ودعنا، خرج غلاف صحيفة الرياضية السعودية ليعلن عن إقصاء الأخضر رسمياً من المونديال الروسي، عقب الهزيمة أمام أوروجواي، وقالت الصحيفة الشهيرة، إن المباراة الأخيرة أمام الفراعنة تعد تحصيلاً حاصلاً بعد خروج الثنائي العربي من المجموعة الأولى، كما أشارت إلى أن الأخضر ظهر بشكل أفضل أمام السيليستي ليمحو صورة الأداء الكارثي أمام روسيا في الافتتاح، مؤكدة أن المنتخب استعاد الكبرياء، لكنه لم ينجح في تفادي الخسارة ومغادرة المونديال، بعد أن تلقت شباكه 6 أهداف، ولم ينجح هجومه في تسجيل أي هدف حتى الآن !
ونقلت الرياضية تصريحات الأرجنتيني بيتزي مدرب الأخضر، التي قال فيها إن مشكلة الفريق الكبرى كانت معاناته الهجومية، وهو ما يسعى لتطويره قبل خوض غمار منافسات كأس آسيا القادمة، وأردف أن المنتخب يستحوذ على الكرة من دون فعالية، وهو ما حاول تعديله كثيرا لكنه لم ينجح في ذلك.
وقالت الصحيفة إن الأخضر فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 مباراة متتالية في نهائيات كأس العالم، منذ مواجهة بلجيكا في مونديال 1994 والتي انتهت وقتها بفوز السعودية بهدف العويران!
«ماركا» : التأهل غير مضمون !
تناولت صحيفة ماركا الإسبانية المعاناة الكبرى للمنتخب الإسباني أمام نظيره الإيراني في الجولة الثانية، حيث عنونت غلافها بقولها «عانينا كثيرا.. لكن سقط الجدار»، في إشارة إلى الأداء الدفاعي للمنتخب الإيراني، والذي وقف حائلا أمام العديد من الهجمات والفرص الإسبانية في هذا اللقاء، وقالت ماركا، إن لا روخا سيطر تماماً على أحداث اللقاء بدليل أن نسبة استحواذه على الكرة بلغت 78% وهو ما يعني أن المنافس لم يلعب كرة قدم، واكتفى بالدفاع، وأشارت إلى تمرير لاعبي الماتادور لأكثر من 772 تمريرة بدقة تقارب 90%، وأوضحت كذلك إلى الضغط المستمر الذي قام به الماتادور لدرجة أن ثنائي قلب الدفاع، راموس وبيكيه، لعبا في منتصف الملعب وليس في الخط الخلفي، لكنها من ناحية أخرى قالت إن لا روخا لا يضمن التأهل إلى الدور الثاني رغم صدارته للمجموعة الثانية بالتساوي في كل شيء مع المنتخب البرتغالي، حيث ترى ماركا أن المباراة الأخيرة أمام المغرب غير مأمونة العواقب، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به أسود الأطلس في مواجهة السليساو ! ... المزيد