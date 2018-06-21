بكين (أ ف ب)

رشح النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام منتخبي بلاده والأرجنتين لبلوغ المباراة النهائية، مشيراً إلى أنه تشجع بالفوز الذي حققه «الأسود الثلاثة»، وهو لقب إنجلترا، على تونس في مباراتها الأولى في العرس الكروي.

ولم تحقق إنجلترا نتائج بارزة في السنوات الأخيرة في نهائيات كأس العالم، ولم تبلغ الدور ربع النهائي منذ عام 2006، عندما كان بيكهام قائداً للفريق، كما أن آخر تتويج لها يعود إلى عام 1966 عندما استضافت البطولة بفوزها على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.

وقال بيكهام في حدث ترويجي في بكين لرابطة جامعات كرة القدم في الصين: أعتقد أن الأرجنتين ستواجه إنجلترا في المباراة النهائية.

وأضاف: بالطبع أراهن على إنجلترا لإحراز اللقب وذلك لأني متحيز وشغوف تجاه بلدي.

لكن بيكهام الذي شارك في ثلاث نسخ من نهائيات كأس العالم، يدرك أن الطريق ليس مفروشاً بالورود لكتيبة المدرب جاريث ساوثجيت، وقال: أنا سعيد جداً لأننا فزنا بالمباراة الأولى، المنتخب الإنجليزي فريق شاب جداً لا يملك الكثير من الخبرة، وما تبقى من مباريات في كأس العالم يصبح أقوى وأقوى بوجود منتخبات جيدة كثيرة.

في المقابل، اعتبر بيكهام أن الصين تسير على الطريق الصحيح في طموحها لكي تصبح قوة عظمى في كرة القدم بقوله: في المستقبل، تملك هذه الدولة فرصاً عدة، لكي تصبح اسماً كبيراً في عالم كرة القدم، لكن ذلك يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات والكثير من العمل، مشيراً إلى أن الصين تسير في الاتجاه الصحيح.