الأندية حاضرة في «مونديال الأوطان» !

محمد حامد (دبي)

في شوارع موسكو، وسان بطرسبورح، وسوتشي وفولجوجراد، وغيرها من المدن الروسية يتسابق المشجعون على الظهور بقميص منتخب الوطن، فلا صوت يعلو فوق صوت المونديال، إلا أن الأمر لا يمنع من ظهور البعض بقميص الريال أو البارسا، وغيرهما من الأندية العالمية، ويبدو أن للأمر إشارة رمزية تؤكد أن عاطفة عشق الأندية لا تخبو أبداً حتى لو كان الأمر يتعلق بكأس العالم، وهي بطولة منتخبات تمثل الأوطان.

واللافت أن عشاق الكرة العالمية يتسابقون على مدار الموسم للتعبير عن شعورهم بالملل من فترات توقف المباريات من أجل الأجندة الدولية والمباريات الودية، ولكن ما الذي يجعل البعض يتابع مباريات المونديال، وهو البطولة الكروية الأهم والأكبر في عالم الساحرة بعين مشجع النادي؟ سؤال إجابته تسير في اتجاه يؤكد أن عاطفة الارتباط بالأندية ونجومها يطغى في بعض الأحيان، على الرغم من أن الشغف يصل إلى قمته في مونديال المنتخبات والأوطان.

فالمقارنة بين رونالدو وميسي، وما يقدمه كل منهما في كأس العالم مع البرتغال والأرجنتين، لا يمكن الهروب من الاعتراف بأنها تقوم على أساس الصراع الملتهب بينهما في الريال والبارسا، كما أن التعاطف مع دوري بعينه، والاستمرار في مقارنة عطاء وأرقام نجوم المنتخبات، وفقاً لبطولة الدوري التي أتوا منها، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العاطفة لا تتجه بنسبة 100% خلال مباريات كأس العالم صوب المنتخبات، دون البحث في جوانب تتعلق بالأندية، خاصة الكبيرة، مثل البارسا والريال والبايرن، ويونايتد وسيتي واليوفي، وغيرها.

ليجا 15