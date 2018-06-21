170 بطاقة حمراء في تاريخ المونديال

عمرو عبيد (القاهرة)

حصل كارلوس سانشيز مورينو لاعب كولومبيا، على أولى البطاقات الحمراء في المونديال الروسي في الدقيقة الثالثة من مباراة منتخب بلاده أمام اليابان، والتي انتهت بفوز «الساموراي» 2/‏ 1 في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة، وهو الطرد الأول للاعب كولومبي في تاريخ المونديال منذ نسخة 1930، لترتفع حصيلة حالات طرد لاعبي منتخبات أميركا الجنوبية إلى 40 بطاقة حمراء في كل بطولات كأس العالم، وتأتي المنتخبات اللاتينية في المرتبة الثانية بعد ممثلي أوروبا الذين تلقوا 84 بطاقة حمراء، في حين تعرضت منتخبات أفريقيا إلى 20 حالة، مقابل 10 بطاقات حمراء آسيوية!

ممثلو العرب في المونديال تعرضوا لـ 6 حالات طرد خلال كل مشاركاتهم في البطولات السابقة، وكانت الجزائر هي الأكثر تعرضاً لها، بواقع بطاقتين حمراوين، في حين تتصدر منتخبات أميركا اللاتينية القائمة ب 11 حالة طرد للاعبي البرازيل، و10 للأرجنتين مقابل 9 لأوروجواي، وتعتبر إيطاليا الأكثر تلقياً للبطاقات الحمراء بين منتخبات أوروبا بـ 8 حالات، وهو نفس العدد الذي حصده لاعبو الكاميرون في صدارة القائمة الأفريقية، ومع تعدد مشاركات أستراليا المونديالية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، يعتبر «الكانجارو» هو الأكثر ب 4 حالات طرد.

وعلى مستوى البطولات، زادت حالات الطرد بشكل حاد بداية من نسخة إيطاليا عام 1990 مقارنة ببطولات العهد القديم، حيث تلقى خلالها 16 لاعباً البطاقات الحمراء، ثم قفز الرقم ليصل إلى 22 حالة طرد في فرنسا 1998، وكانت النسخة الألمانية في 2006 الأغزر على الإطلاق بإجمالي 28 بطاقة حمراء، وعلى الجانب الآخر لم يشهد مونديال البرازيل 1950 أي حالة طرد، وهو ما تكرر في عام 1970 بالمكسيك!

وشهدت المشاركات العربية في المونديال حصول منتخباتنا على 6 بطاقات حمراء، بواقع 2 للجزائر في مونديال 2010، مقابل حالة طرد واحدة لكل من العراق والإمارات والسعودية وتونس، وعبر التاريخ حصدت مباريات الدور الأول النسبة الأكبر من حالات الطرد، حيث بلغت 110 حالات، في حين أن المباريات النهائية شهدت 5 بطاقات حمراء، منها بطاقتان للأرجنتين في نهائي 1990، وبطاقتان لفرنسا في مباراتي نهائي 1998 و2006، مقابل حالة طرد واحدة لهولندا في نهائي 2010.

وتشير الإحصاءات إلى أن حالات الطرد في المونديال عبر التاريخ بلغت حتى الآن 170 حالة، كان أولها من نصيب اللاعب البيروفي بلاسيدو جاليندو، في أولى بطولات كأس العالم عام 1930، ويعتبر خوسيه باتيستا الأوروجواياني صاحب أسرع بطاقة حمراء، إذ حصدها بعد دقيقة واحدة فقط من بداية مباراة السيليستي أمام اسكتلندا عام 1986، وحصل الكاميروني سونج على بطاقتين حمراوين في مونديالي 1994 و1998 قبل أن يلحق به زين الدين زيدان ببطاقتين أيضا في 1998 و2006، ليتصدرا تلك القائمة السوداء عبر التاريخ!