ماجد حسن: البرازيل الأقرب للقب وموقعة «لوجنيكي» الأجمل

معتز الشامي (دبي)

أكد ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي والمنتخب الوطني، أنه يستمتع بمتابعة مباريات كأس العالم المقامة حالياً في موسكو، والتي يرى أنها أفرزت مباريات قوية وديربيات أقوى، رغم البداية غير المتوقعة لبعض المنتخبات، وخيبة أمل جماهير البعض الآخر.

وأوضح حسن أنه كان يتمنى التواجد في ورسيا واستغلال فترة الراحة السلبية بالدوري، لمتابعة المباريات من أرض الملعب، ولكنّ ظروفاً خاصة منعته، بالإضافة لتنفيذه برنامج تأهيل مكثف لاستعادة كاملة الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم، والذي يسعى خلاله للعودة لتشكيلة المنتخب الوطني، استعداداً لكأس آسيا 2019، التي يدخلها المنتخب الوطني بهدف المنافسة على لقبها.

وعن بطولة كأس العالم الحالية قال: أعتقد أنها لم تبدأ بعد، صحيح أننا شاهدنا مباريات قوية، وأخرى لم تكن على قدر الطموح، لكن البطولة من وجهة نظري ستبدأ مع دور الـ 16 بعد رحيل المنتخبات غير الموفقة، أو صاحبة الأداء المتوسط أو الضعيف، لتترك الفرق الكبيرة التي حضرت للمنافسة، لذلك أستبعد حدوث مفاجآت، وخروج أي من المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب، فالكبار لن يسقطوا إلا بصعوبة وفي الأدوار النهائية، بينما الفرق الضعيفة أو قليلة الخبرة، ستودع مبكراً كالعادة.

وتابع: أرشح البرازيل للقب، وهو منتخب متكامل ومتجانس هذه المرة ويختلف عن مونديال 2014، صحيح أنه تعثر في الظهور الأول، لكن استعادة الزمام أمر في المتناول، وهذا هو عادة المنتخبات الكبيرة المرشحة للمنافسة على اللقب، وأرى أن منتخبات مثل البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين، هي الأقدر على الوصول للمربع الذهبي، وإن كنت أعتقد أن منتخب البرتغال لن يكمل مشواره للنهائي، وذلك رغم إعجابي الشديد بما يقدمه كريستيانو رونالدو، الذي بات لاعباً متكاملًا، ولا يحتاج لفريق إلى جواره، بل يكفي وحده لإنقاذ منتخب بلاده في أي مباراة وأمام أي منافس، وهو ما شاهدنا في لقاء إسبانيا والبرتغال، أبرز اللاعبين الذين أتوقع تألقهم خلال الأدوار التالية، هو فيرمينيو لاعب ليفربول والسيليساو، سيكون إضافة قوية لتشكيلة البرازيل بالتأكيد إلى جانب خيسوس.