وصلات الكهرباء الرديئة.. المتهم الأول في حرائق المساكن

استطلاع: تحرير الأمير، هدى الطنيجي، آمنة الكتبي

اعتبر مواطنون ومقيمون، الأجهزة الكهربائية المقلدة، غير المطابقة للمواصفات، قنابل موقوتة في البيوت، تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدين أنها سبب رئيس في وقوع الحرائق والحوادث المميتة والمدمرة للممتلكات، مشددين على أهمية عدم استخدام التمديدات والأسلاك والوصلات الكهربائية الرديئة تجنباً لحوادث الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي، لا سيما بعد أن كشفت إحصائيات الدفاع المدني في دبي أن «التماس الكهربائي» هو أحد الأسباب الرئيسة لاندلاع الحرائق بنسبة تقدر بـ 99%.

دعا مواطنون ومقيمون الجهات المعنية وذات الصلة إلى تقنين ورقابة وتقييد نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإلزام موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة، والحد من المواد التي تشكل خطراً على الصحة العامة للمستهلكين، وكذلك أضرارها المحتملة على المنظومة البيئية في الدولة.

على الصعيد ذاته، لا تزال التصرفات الخاطئة المتبعة من قبل بعض الأفراد بالاستعانة بالتوصيلات والأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، والاستعانة بحرفيين وعمال عديمي الخبرة في تركيب وإصلاح العيوب والتمديدات الكهربائية، سبباً رئيساً في حدوث التماس الكهربائي ونشوب الحرائق ووقوع وفيات وإصابات جسيمة، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بتدمير تلك الأجهزة.

وعلى الرغم من المبادرات المختلفة والجهود المبذولة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في التحذير من استخدام التمديدات المقلدة وحرفيين ليسوا أكفاء، وإطلاق عشرات الحملات التوعوية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلا أن كثيراً من حوادث الحرائق لم تزل تنشب جراء تلك التصرفات الفردية الخاطئة، والتي تتأتى عادة لأسباب تافهة، كالعجلة في إنهاء العطب أو تكبد نفقات أقل.