يكاترينبورج.. من القبور والمافيا إلى احتضان المباريات

يكاتيريبورج (أ ف ب)

وضعت مدينة يكاترينبورج الروسية خلفها ماضيها كحاضنة للجريمة المنظمة وعمليات القتل الممنهجة، لتصبح إحدى المدن المرحبة بشغف كرة القدم خلال كأس العالم 2018، حالمة بمستقبل أكثر إشراقاً.

يبلغ عدد سكان هذه المدينة الصناعية 1.5 مليون نسمة. تقع في الشرق الروسي، على بعد أكثر من ألف كلم من العاصمة موسكو. هي أقصى مدينة في شرق البلاد تستضيف مباريات في المونديال الممتد حتى 15 يوليو. تؤكد جولة في مقابر المدينة التحول الكبير الذي شهدته يكاترينبورج في العقدين الماضيين، لتصبح قادرة على استضافة مباريات من الحدث الأبرز عالميا في اللعبة الشعبية، والذي ينتظره المشجعون كل أربعة أعوام، ومنها مباراة الأمس بين فرنسا وبيرو.

وبين شواهد قبور القادة السوفياتيين السابقين وأساتذة الجامعات وأبطال «الجيش الأحمر»، يبرز قبر ميخائيل كوشين الصامد رغم مرور السنوات. الشاهد على قبره يقدم عنه صورة بالحجم الحقيقي، مرتدياً بذلة رسمية ومن يده اليسرى تتدلى مفاتيح سيارة مرسيدس. إشارة لا لبس فيها لنمط الحياة المترف والممول من الجريمة المنظمة لهذا العضو السابق في «المافيا الروسية»، التي سيطرت على المدينة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 1991. بعدها بثلاث سنوات، اغتيل كوشين وهو في الرابعة والثلاثين من العمر.

وعلى بعد خطوات في مقبرة شيروكوريشينسكوي غير البعيدة عن وسط المدينة، دفن قياديون آخرون من هذه العصابة. قضى عدد كبير منهم في حرب عصابات متبادلة اندلعت في يكاترينبورج خلال التسعينات، بين ما كان يعرف بـ «العصابة المركزية»» وغريمتها «أورالماش». في حقبة انهار فيها الاقتصاد، تقاتلت العصابات من أجل كل شيء: نوادي القمار والكازينوهات، المصانع الكبيرة في المدينة، وصولاً إلى حماية المتاجر المحلية، في خطوة كانت تحايلاً منمقاً على ابتزازها. فترة مظلمة في تاريخ المدينة يفضل سكانها نسيانها، رغم أن القبور وشواهدها ستبقى حاضرة لتذكيرهم بها. وتقول ماري تريتياك المتحدرة من يكاترينبورج والخبيرة في تاريخها: هذا هو الجزء السيئ السمعة من تاريخنا، حيث لم نتمكن من اجتياز الفترة الانتقالية «بين النظام الاشتراكي والرأسمالية» بطريقة سليمة وجميلة.

وتتابع: ولكن في تلك الفترة لم يكن هناك أي طريقة أخرى لكسب المال، وأراد العديد من الشبان أن يكونوا أعضاء في هذه العصابات.