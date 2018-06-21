منصّات فيفا الرقمية فارس الشعبية الاجتماعية

دبي (الاتحاد)

ساعدت جماهير كأس العالم روسيا 2018، الاتحاد الدولي «الفيفا» على تصدّر المنابر الرقمية خلال الجولة الأولى من مباريات روسيا 2018، واعتمدت الأرقام الاستثنائية في الأسبوع الأول على أربع فئات رئيسية تضمنت توفير المعلومات، الترفيه، التواصل، والدعم، الأمر الذي وفر متعة إضافية لمتابعي المونديال.

ومنحت تغطية الفيفا المبتكرة للبطولة التطبيق الرسمي «FIFA APP» الفرصة تصدر قائمة التطبيقات الأكثر شعبية في أكثر من 100 دولة، وحصل المراسلون الذين يُرافقون المنتخبات الاثنين والثلاثين على أكثر من 200 ألف متابع عبر 16 لغة على تويتر، وهو ما استقطب 60 مليون زيارة لهذه المدوّنات، وبفضل هذه الأرقام المذهلة، تقدّم موقع FIFA.com على بقية المواقع الإلكترونية الكروية في العالم مُحتلاً المركز الأول.

ولم تغفل تغطية الفيفا على المنصات الرقمية جانب الترفيه، في الوقت الذي يستمتع فيه الجمهور بمباريات حماسية على أرض الملعب، يستمتع جمهور اللعبة الجميلة بالألعاب الشيقة والتجارب الممتعة عبر منصّات فيفا الرقمية، من خلال التصويت لجائزة لأفضل لاعب بالمباراة إلى مسابقة كأس العالم التخيلية والتي تشهد مشاركة 10 ملايين شخص في أنشطة منطقة المشجعين.

وعلى صعيد مواقع التواصل الاجتماعي حققت بوابات الفيفا على منصّات التواصل الاجتماعي شعبية متزايدة لجهة عدد المتابعين، بحيث انضمّ أكثر من 4 ملايين شخص لحسابات كأس العالم الرسمية عبر فيسبوك، تويتر، انستجرام، وغيرها وهو ما جعل الفيفا يتقدّم على حسابات كل المنتخبات المشاركة في البطولة. أما عدد المتابعين للحساب الرسمي لكأس العالم على إنستجرام بمفرده فقد زاد بأكثر من 50 % عن العام الماضي.