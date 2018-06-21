جمهور «المولات» في «كوكب الغيابات»

رضا سليم (دبي)

يتابع العالم المونديال ليس فقط في مدرجات روسيا، بل في كل مكان على سطح الكرة الأرضية، ووسط آهات المدرجات ومفاجآت المباريات، يوجد جمهور خارج الخدمة، لا يتابع هذه المباريات ولا يهتم بالمونديال وينشغل في أمور كثيرة بعيداً عن الساحرة المستديرة.

عندما تتحرك في أحد مراكز التسوق، خلال توقيت مباريات كأس العالم، تشعر للوهلة الأولى أنك ستجد «المولات» خاوية وبلا إقبال نظراً لانشغال الجمهور بمتابعة مباريات مونديال الكرة الأرضية، واخترنا أن تكون الجولة في دبي مول خلال مباراتين، الأولى التي جمعت البرتغال مع المغرب، والثانية التي جمعت بين السعودية والأوروجواي، والطبيعي أن تغيب الجماهير العربية نظراً لمتابعة المباراتين، إلا أننا وجدنا العكس، حيث يتواجد جمهور كبير يجول في المول وليس له علاقة من قريب أو بعيد بمباريات المونديال، وكأنه من كوكب آخر ليس من كوكب الأرض التي عليها ميسي ورونالدو ونجوم العالم في الساحرة المستديرة.

«الاتحاد» تجولت في المول خلال الفترة من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء، اكتشفنا زحاماً شديداً أمام قاعة السينما لحجز تذاكر الدخول لمشاهدة الأفلام، وهو الجمهور الذي اختار مشاهدة الأفلام عن متابعة المباريات، وفي ساحة التزلج عائلات وأطفال يمارسون التزلج وهو ما ينطبق على بقية الأماكن الترفيهية داخل المول.

اتجهنا إلى المكان الأكثر جذباً للجمهور وهو ساحة برج خليفة أمام النافورة الراقصة، حيث يغني الجمهور ويرقص على الأغاني الأجنبية والعربية مع رقصات الماء، ويظهر دائماً برج خليفة في المشهد، حيث يحتضن أعلى لوحة في العالم على الإطلاق لعرض نتائج مباريات كرة القدم، عبر شاشة LED على الواجهة الرئيسية في اتجاه الجمهور، ويتم تحديث لوحة النتائج في الوقت الفوري ليتسنى لعشاق كرة القدم مواكبة آخر المستجدات والتطورات حول المباريات، وسط الإطلالات الرائعة على «نافورة دبي».