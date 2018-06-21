«السوشيال ميديا» سلاح الهروب من الاحتكار والتشفير

رضا سليم (دبي)

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة إعلامية كبيرة في المونديال، وبات الإعلام الجديد متصدراً للمشهد، والناقل لكل ما يدور في المونديال، ما بين بث مباشر وفيديوهات وأخبار لا تنقطع على مدار الساعة، في تويتر وفيسبوك وإنستجرام وسناب شات.

لكن نشر الأخبار والصور على شبكات التواصل الاجتماعي له وجهان، الأول يحمل دعاية للفيفا وللمونديال من خلال متابعة كل الجماهير في الكرة الأرضية للحدث، وهو ما يمثل مكسباً للفيفا على المدى القريب والبعيد في ضخ أموال جديدة من الرعاة وأصحاب الحقوق، والوجه الآخر سلبي وهو نشر أمور مسيئة أو سلبية، منها الأخبار والصور والفيديوهات التي قد تثير الفتنة والعنصرية، وهو ما يقوم الفيفا بمحاربته من خلال شركات متخصصة على «السوشيال ميديا». وهو ما أكده هيلموت سبان، رئيس إدارة الأمن بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن «أن تشكل خطراً أيضاً، خاصة من خلال الأخبار المزيفة»، وهناك تعاون وثيق بين روسيا المستضيفة للبطولة والفيفا لرصد الأخبار المزيفة، مؤكداً أن هناك وحدات مسؤولة عن المراقبة ورصد ما يكتب في منتديات ومدونات معينة.

وأكد الإعلامي محمد عواد المحلل بقناة أبوظبي الرياضية أنه للمرة الأولى في تاريخ المونديال يقوم الفيفا بتخصيص مراسل لكل منتخب، ينتمى للمجموعة التي تعمل في الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا.

وأضاف عواد أحد الإعلاميين المتخصصين في مواقع التواصل الاجتماعي: «هناك جانب آخر وهو الدعاية السلبية للمونديال في كافة الوجوه، سواء من ناحية التحكيم أو الأداء أوالأمور التنظيمية، وفي الماضي كانت الأمور تحت السيطرة، ولكن تغير الوضع وبات لدى أي شخص 60 ألف متابع على سبيل المثال، ويستطيع أن يكتب وجهة نظره بأن كأس العالم مملة للغاية، ومن خلال المتابعين ينتقل إلى شريحة أكبر، وهذا أمر خطير، ولو أن شبكات التواصل سارت في اتجاه سلبي ضد المونديال سيخسر الفيفا الكثير في المستقبل».