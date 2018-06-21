جودين لـ «الاتحاد» : هدفنا العلامة الكاملة.. واللقب أملنا

موسكو (الاتحاد)

أكد دييجو جودين قائد منتخب أوروجواي، أن فريقه لن يفرط في الفوز على المنتخب الروسي، في المباراة الثالثة له بالمجموعة الأولى في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً في روسيا، موضحاً أن فارق الأهداف ليس لصالح فريقه في هذه المجموعة.

قال جودين، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» بعد الفوز على المنتخب السعودي 1/‏صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في الدور الأول للمونديال الروسي،: لن نتنازل عن الفوز على المنتخب الروسي في المباراة الثالثة رغم صعوبة المهمة.. فارق الأهداف ليس لصالحنا. ولهذا، سنعمل جاهدين على الفوز في مباراة روسيا لتحقيق العلامة الكاملة والفوز بصدارة المجموعة.

اعترف جودين: الفوز على المنتخبين المصري والسعودي لم يكن سهلاً، والنتيجة في المباراتين تشير لهذا. كل من المنتخبين أجهدنا في الملعب ودرجة الحرارة في مباراة السعودية لم تكن في صالحنا. المواجهة مع المنتخب الروسي وجماهيره المحتشدة في المدرجات ستكون أكثر صعوبة، لكننا لن نفرط في الفوز على صاحب الأرض. لم نأت إلى هنا لمجرد العبور إلى الأدوار الإقصائية، ولكننا نطمح إلى الفوز باللقب. حصدنا النقاط الست جميعها في المباراتين اللتين خضناهما وارتفعت معنوياتنا ولكن معنويات المنتخب الروسي أيضا في السماء بعد التأهل للدور الثاني رسميا بانتصارين كبيرين على نفس الفريقين.

وأضاف: جماهير أوروجواي تثق في قدراتنا وتدرك مدى الصعوبات التي نواجهها.. الأداء سيتحسن في المباريات المقبلة، بعدما ضمن الفريق العبور للدور الثاني، واللاعبون يدركون تماماً صعوبة المهمة.