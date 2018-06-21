«فورمولا 1» تشعل حماس «النسور» قبل مواجهة بلجيكا

طارق الغديري (موسكو)

سمح الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة نبيل معلول، للاعبي المنتخب التونسي بممارسة لعبة إلكترونية تلاقي نجاحاً مذهلاً منذ بداية العام الحالي بين أوساط الشباب في كل أنحاء العالم، والتي تضمنها التحديث الأخير للعبة «بلاي ستيشن» في أوقات الفراغ، بعدما لاحظ اهتمام معظم اللاعبين بلعبة تحاكي سباق السيارات الشهير «فورمولا 1» ضمن ألعاب التحديث الأخير. ولا تختلف تلك اللعبة كثيراً عن أجواء سباق السيارات الحقيقي، غير أن لاعبي تونس في ذلك الفضاء الافتراضي يلازمون غرفهم في مقر الإقامة.

وتضع اللعبة الحديثة لاعبي تونس في منافسة شديدة، خصوصاً أنها لا تحتاج أن تجمعهم في مكان واحد بل يشارك الجميع في السابق كل من غرفته على شاشة التلفاز أو على الهواتف المحمولة. وتميز الثنائي فرجاني ساسي وأيمن بن عمر عن باقي زملائهما في سباق فورمولا 1 الافتراضي، الذي أشعل المنافسة بين لاعبي تونس منذ الوصول إلى روسيا.

ويختتم المنتخب التونسي مساء اليوم تدريباته استعداداً للمواجهة المصيرية أمام المنتخب البلجيكي غداً، على ملعب سبارتاك الرئيسي شمال العاصمة الروسية موسكو، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة. ويشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء الحارس معز حسن، الذي غادر المونديال وسافر إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية عاجلة في الكتف الأيمن. ويسعى نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي إلى تعديل خطة اللعب، وإجراء بعض التغييرات في تشكيلة نسور قرطاج أملاً في الارتقاء بالمستوى والظهور بشكل مختلف عن الجولة الماضية، وتقديم أداء أفضل، يصالح الجماهير، وينعش الآمال في الخروج بنتيجة إيجابية تضمن عدم الخروج المبكر من كاس العالم.

ويعمل مدرب منتخب تونس على تجهيز الطريقة المثلى لإيقاف خطورة المنتخب البلجيكي في خطي الوسط والهجوم، خاصة أنه يملك لاعبين أصحاب مهارات فنية عالية وسرعة فائقة من الصعب مجاراتهم أمثال إيدين هازارد وكيفين ديبروين ويانيك كاراسكو ودريس ميرتنس ورميلو لوكاكو، وهو الخماسي الذي يعتمد عليه روبيرتو مارتينز مدرب بلجيكا لتفكيك دفاعات منافسيه.