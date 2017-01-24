«فخر أبوظبي» يحتفل بالفوز الأكبر في «الديربي»

معتصم عبدالله (دبي)
حفلت «الجولة 15» لدوري الخليج العربي بالعديد من الأرقام القياسية على مستوى المباريات السبع، ونجح الجزيرة «متصدر الترتيب» في تحقيق فوزه الأكبر في دوري المحترفين أمام الوحدة بنتيجة 5-1 في «قمة الجولة 15»، التي جمعت قطبي العاصمة، على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وشهدت مباراة «ديربي العاصمة»، ثاني حالة طرد لثلاثة لاعبين من فريق واحد في دوري المحترفين، بعد الأولى التي جمعت الشباب والأهلي موسم 2009- 2010، والتي انتهت بفوز الأول 3-1.
وحقق الإمارات فوزه الأول في تاريخ دوري المحترفين، على حساب مضيفه العين 3-2، بعد مواجهة مثيرة تألق فيها ثنائي «الصقور» مراد باتنا، والوافد الجديد السويدي عثمان سو، صاحب هدف الفوز الثمين في الدقيقة 83، خلال مشاركته الأولى رسمياً، وأصبح «الصقور» أول فريق ينجح في إلحاق الخسارة بـ«الزعيم» خلال النسخة الحالية، في مشوار الدوري، والفريق الأول أيضاً الذي ينجح في زيارة مرمى «البنفسج» بثلاثة أهداف دفعة واحدة.
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وأفسد التعادل المتأخر للظفرة 1-1 احتفالية الوصل بالمباراة رقم 900 في تاريخ الدوري، كأكثر الفرق خوضاً للمنافسة منذ المشاركة الرسمية الأولى موسم 1974-1975، وكان «الإمبراطور» قريباً من العودة بثلاثة نقاط ثمينة، من المنطقة الغربية، وتحقيق الفوز الأول في 2017، بعدما تقدم بهدف مهاجمه البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة 79، قبل أن يدرك «فارس الغربية» التعادل في الدقيقة 91، بوساطة نجمه الجديد المغربي ياسين الصالحي الذي خاض مباراته الأولى مع الظفرة، خلفاً للسوري خريبين.
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وحققت مباراة الأهلي والنصر العدد الأعلى من الإنذارات «البطاقات الصفراء» في النسخة الحالية للمسابقة، بإشهار الحكم عمار الجنيبي 11 بطاقة صفراء على لاعبي الفريقين، من بينها 5 بطاقات صفراء على لاعبي «الفرسان»: سالمين خميس، وخميس إسماعيل، وديوب، وعبدالعزيز هيكل، الذي تعرض للطرد بعد نيله بطاقتين، في المقابل تلقى لاعبو النصر ستة إنذارات على كل من: طارق أحمد، وفواز عوانه، وبرادا، ومسعود سليمان، وعصام ضاحي، وخليفة مبارك، وتحمل مباراة الجزيرة والوحدة 4 - صفر في الجولة 12 للدوري موسم 2008- 2009، والتي أدارها الحكم محمد عبدالكريم، الرقم القياسي في عدد البطاقات في دوري المحترفين بـ16 بطاقة صفراء توزعت على لاعبي الفريقين.