«فخر أبوظبي» يحتفل بالفوز الأكبر في «الديربي»

معتصم عبدالله (دبي)

حفلت «الجولة 15» لدوري الخليج العربي بالعديد من الأرقام القياسية على مستوى المباريات السبع، ونجح الجزيرة «متصدر الترتيب» في تحقيق فوزه الأكبر في دوري المحترفين أمام الوحدة بنتيجة 5-1 في «قمة الجولة 15»، التي جمعت قطبي العاصمة، على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وشهدت مباراة «ديربي العاصمة»، ثاني حالة طرد لثلاثة لاعبين من فريق واحد في دوري المحترفين، بعد الأولى التي جمعت الشباب والأهلي موسم 2009- 2010، والتي انتهت بفوز الأول 3-1.

وحقق الإمارات فوزه الأول في تاريخ دوري المحترفين، على حساب مضيفه العين 3-2، بعد مواجهة مثيرة تألق فيها ثنائي «الصقور» مراد باتنا، والوافد الجديد السويدي عثمان سو، صاحب هدف الفوز الثمين في الدقيقة 83، خلال مشاركته الأولى رسمياً، وأصبح «الصقور» أول فريق ينجح في إلحاق الخسارة بـ«الزعيم» خلال النسخة الحالية، في مشوار الدوري، والفريق الأول أيضاً الذي ينجح في زيارة مرمى «البنفسج» بثلاثة أهداف دفعة واحدة.

وعلى غرار مباراة الإمارات والعين، حقق اتحاد كلباء أكبر فوز في مشواره في النسخة الحالية للدوري، والأكبر أيضاً في تاريخ المواجهات المباشرة أمام مضيفه الشباب في الدوري بنتيجة 4 - صفر، ورفع «النمور» بقوة «الدفع الرباعي»، وبعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي والرابع في سجله، رصيده إلى 15 نقطة كرقم قياسي أيضاً مع نهاية «الجولة 15»، علماً بأن المشاركات الثلاث السابقة للفريق في دوري المحترفين شهدت حصوله على 20 نقطة بنهاية موسم 2010 - 2011، و11 بنهاية موسم 2012- 2013، و10 نقاط بنهاية موسم 2014- 2015.

وأفسد التعادل المتأخر للظفرة 1-1 احتفالية الوصل بالمباراة رقم 900 في تاريخ الدوري، كأكثر الفرق خوضاً للمنافسة منذ المشاركة الرسمية الأولى موسم 1974-1975، وكان «الإمبراطور» قريباً من العودة بثلاثة نقاط ثمينة، من المنطقة الغربية، وتحقيق الفوز الأول في 2017، بعدما تقدم بهدف مهاجمه البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة 79، قبل أن يدرك «فارس الغربية» التعادل في الدقيقة 91، بوساطة نجمه الجديد المغربي ياسين الصالحي الذي خاض مباراته الأولى مع الظفرة، خلفاً للسوري خريبين.

وتذوق دبا الفجيرة حلاوة الفوز الأول، بعد 14 مباراة، بتغلبه على ضيفه بني ياس 4 - 3 في «قمة القاع»، بعد أن نجح هجوم «النواخذة»، في تسجيل أربعة أهداف للمرة الأولى، في مشوار الدوري، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، مستفيداً من تعادله في ست مباريات سابقة «ملك التعادلات»، في المقابل عاد «السماوي» إلى مربع الإخفاق، بعد تعادله المفاجئ في الجولة الماضية أمام العين، ورفعت الرباعية رصيد الأهداف في مرمى بني ياس الذي فشل في المحافظة على نظافة شباكه خلال كل المباريات إلى 42 هدفاً كأسوأ دفاع.

وحققت مباراة الأهلي والنصر العدد الأعلى من الإنذارات «البطاقات الصفراء» في النسخة الحالية للمسابقة، بإشهار الحكم عمار الجنيبي 11 بطاقة صفراء على لاعبي الفريقين، من بينها 5 بطاقات صفراء على لاعبي «الفرسان»: سالمين خميس، وخميس إسماعيل، وديوب، وعبدالعزيز هيكل، الذي تعرض للطرد بعد نيله بطاقتين، في المقابل تلقى لاعبو النصر ستة إنذارات على كل من: طارق أحمد، وفواز عوانه، وبرادا، ومسعود سليمان، وعصام ضاحي، وخليفة مبارك، وتحمل مباراة الجزيرة والوحدة 4 - صفر في الجولة 12 للدوري موسم 2008- 2009، والتي أدارها الحكم محمد عبدالكريم، الرقم القياسي في عدد البطاقات في دوري المحترفين بـ16 بطاقة صفراء توزعت على لاعبي الفريقين.