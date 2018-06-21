إنفانتينو يطالب المغرب برفع الرؤوس

المهدي الحداد (موسكو)

بعد إقصائهم القاسي وغير المستحق وخروجهم من المونديال، تلقى المنتخب المغربي الكثير من الإشادة والتنويه والتعاطف من قبل الاتحاد الدولي، والجمهور المغربي والعربي والعالمي، ومعه العديد من المتتبعين ووسائل الإعلام الدولية.

«أسود الأطلس» الذين فعلوا كل شيء أمام البرتغال في المباراة الثانية بملعب لوجنيكي بموسكو إلا التسجيل، خانهم التوفيق ولم ينصفهم التحكيم، ليرمي زملاء بنعطية خارج البطولة في سيناريو لم يكن يخطر على البال.

خسارة ثانية على التوالي بهدف نظيف وسيل من المحاولات الضائعة، وحسرة على عناد الفعالية والحظ في تظاهرة عالمية كان يمني فيها الأسود النفس لتكرار إنجاز وملحمة ميكسيكو 1986.

وتعاطف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مع المغرب، حينما اتجه مباشرة بعد نهاية اللقاء نحو رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، وقدم له التحية والتنويه والإشادة بالمردود الذي قدمه أسود الأطلس.