الجماهير السعودية غلاف «الإندبندنت»

سان بطرسبرج (الاتحاد)

خطفت الجماهير السعودية التي حضرت مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأوروجواي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم 2018، اهتمام الصحف العالمية أمثال صحيفة الإندبندنت البريطانية بعد قيامها بتنظيف المدرج الخاص فيها بعد نهاية المباراة، حيث علقت الصحيفة قائلة: جماهير سعوديون يقومون بتنظيف المدرج، شيء جميل في ذاكرة المونديال.

وتفاعل مع التغريدة أعداد كبيرة من المغردين حول العالم.

من ناحية أخرى، أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب وسط المنتخب السعودي تيسير الجاسم، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية اليسرى، ليتأكد غيابه عن مواجهة المنتخب المصري في ختام مباريات الفريقين بالمونديال. وكان الجاسم قد أجرى الفحوصات بأحد المستشفيات في سانت بطرسبرج تعرض للإصابة بمباراة المنتخب السعودي أمام الأوروجواي. ويأتي هذا فيما نال لاعبا المنتخب السعودي علي البليهي ولاعب الوسط هتان باهبري، إشادة الجهاز الفني، بعدما لفتا الأنظار في مواجهة الأوروجواي بتقديمهما لأداء عال اظهرا من خلاله استعداد كبير للمشاركة بشكل أساسي.

وساهم المدافع علي البليهي بإيقاف خطورة لويس سواريز كثيراً، من خلال الالتحامات الثنائية القوية التي جمعتهما بالمباراة وكان مصدر اطمئنان لخط الدفاع السعودي، فيما أضاف لاعب الوسط هتان باهبري فاعلية هجومية كبيرة بخط الوسط من خلال تشكيله تهديدا لمرمى منتخب الأوروجواي بأكثر من مناسبة في المباراة ولكن لم يوفق في هز الشباك. وعاود الأخضر أمس تدريباته على ملعب تدريبات نادي زينت الروسي، في مقر إقامته بمدينة سان بطر سبرج بعد مواجهة الأوروجواي في روستوف الروسية، وقسم الأرجنتيني خوان بيتزي اللاعبين لمجموعتين.