سواريز يدخل تاريخ المونديال بالهدف السادس

أمين الدوبلي (أبوظبي)
دخل لويس سواريز لاعب الأوروجواي تاريخ بلاده الكروي من الباب الواسع، بالهدف الذي سجله في مرمى الأخضر السعودي، حيث أصبح أول لاعب يسجل في 3 بطولات كأس عالم، ورفع رصيده إلى 6 أهداف، سجل 3 منهم في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل أن يتعرض للطرد في مباراة ربع النهائي، بعد أن تعمد إخراج هدف بيده من مرمى فريقه في الثواني الأخيرة، ما دفع الحكم لطرده واحتساب ركلة جزاء ضاعت، فكان سبباً في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.
وفي كأس العالم 2014 بالبرازيل لعب لويس سواريز مباراتين فقط، سجل في الأولى منهما هدفين في مرمى المنتخب الإنجليزي، ولكنه تعرض للطرد في المباراة الثانية أمام المنتخب الإيطالي، عندما عض المدافع الإيطالي جورجيو كليني، وتعرض لعقوبة المنع من ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم لمدة 4 أشهر، و9 مباريات دولية، وهي أطول عقوبة منع في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث كانت مسجلة من قبل باسم الإيطالي ماورو تاسوتي الذي قام بكسر أنف اللاعب الإسباني لويس إنريكي في كأس العالم عام 2006.
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