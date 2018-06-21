سواريز يدخل تاريخ المونديال بالهدف السادس

أمين الدوبلي (أبوظبي)

دخل لويس سواريز لاعب الأوروجواي تاريخ بلاده الكروي من الباب الواسع، بالهدف الذي سجله في مرمى الأخضر السعودي، حيث أصبح أول لاعب يسجل في 3 بطولات كأس عالم، ورفع رصيده إلى 6 أهداف، سجل 3 منهم في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل أن يتعرض للطرد في مباراة ربع النهائي، بعد أن تعمد إخراج هدف بيده من مرمى فريقه في الثواني الأخيرة، ما دفع الحكم لطرده واحتساب ركلة جزاء ضاعت، فكان سبباً في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.

وفي كأس العالم 2014 بالبرازيل لعب لويس سواريز مباراتين فقط، سجل في الأولى منهما هدفين في مرمى المنتخب الإنجليزي، ولكنه تعرض للطرد في المباراة الثانية أمام المنتخب الإيطالي، عندما عض المدافع الإيطالي جورجيو كليني، وتعرض لعقوبة المنع من ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم لمدة 4 أشهر، و9 مباريات دولية، وهي أطول عقوبة منع في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث كانت مسجلة من قبل باسم الإيطالي ماورو تاسوتي الذي قام بكسر أنف اللاعب الإسباني لويس إنريكي في كأس العالم عام 2006.

اللاعب لويس سواريز ولد في 24 يناير 1987 بدأ مسيرته الكروية في نادي ناسيونال الأوروجوياني عام 2005، وفي عام 2006 انتقل إلى نادي جرونينجين الهولندي، الذي لعب معه 33 مباراة سجل فيها 13 هدفا، ومنه إلى نادي أياكس أمستردام في أغسطس 2007، وفي يناير من عام 2011 انتقل إلى نادي ليفربول الانجليزي، وفي 11 يوليو عام 2014 انتقل من ليفربول إلى برشلونة، وفي مسيرته الدولية فاز لويس سواريز بلقب أفضل لاعب في كوبا اميركا عام 2011 بعد تتويج فريقه باللقب، وتسجيله لأربعة أهداف، وهو لاعب يعشق البطولات، حيث إن تاريحه حافل بالألقاب وكانت البداية بلقب الدوري مع ناسيونال مونتيفيديو في الأوروجواي عام 2005، ثم كأس رابطة الدوري الإنجليزي مع ليفربول عامي 2011 و2012، والدوري الإسباني مع برشلونة أعوام 2015 و2016، و2018، والسوبر الإسباني عام 2016، وكأس ملك إسبانيا أعوام 2015 و2016 و2017 و2018، وكأس السوبر الأوروبي عام 2015، وكأس العالم للأندية عام 2015 أيضا، واحتفل سواريز بالمباراة الدولية رقم 100 له مع منتخب بلاده.