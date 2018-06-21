صلاح ولهيطة ينفيان أزمات الفراعنة

جروزني (د ب أ)

نفى نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وجود خلافات بين لاعبي المنتخب. وجاء تصريح صلاح «26 عاماً» بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمنتخب داخل مصر في أعقاب هزيمته 1 /‏‏ 3 أمام روسيا، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم.

وشدد مهاجم فريق ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المنتخب المصري متماسك وموحد، وقال: ليست هناك خلافات بيننا، نحن نحترم بعضنا. وكان صلاح ورفاقه قد تأهلوا لكأس العالم بعد غياب استمر 28 عاماً ، غير أن توديع المنتخب الذي حصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية 7 مرات بطولة كأس العالم لكرة القدم الحالية في روسيا، قبل وصول دور الـ 16 أصبح حتمياً حتى قبل مباراته أمام منتخب السعودية.

وفي مصر، تعالت الأصوات المنادية صراحة بإقالة مدرب المنتخب هيكتور كوبر. كما يتهم أعضاء المنتخب بوضع مصالحهم الشخصية فوق مصالح الفريق.

وأثارت زيارة وفد من مشاهير مصر المنتخب في الفندق الذي يقيم به لغطاً واسعاً على الساحة المصرية.

وكانت هذه الزيارة قبل لقاء المنتخب أمام روسيا، والذي انتهى بخسارة المصريين بثلاثية مقابل هدف واحد، وهو ما عزز الشكوك في قدرة القائمين على الكرة في مصر على الإعداد المحترف لأهم بطولة كروية على مستوى العالم. من جانبه، نفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، ما تردد عن وجود خلافات داخل الفريق، بعد التصريحات التي نسبت لصلاح، والإشاعات التي أثيرت حول وقوع مشادة بين عصام الحضري، حارس الفراعنة وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى.

وأكد لهيطة أن الحضري بالتأكيد شعر بالحزن لعدم مشاركته في أول مباراتين للفراعنة، في ظل سعيه بأن يصبح اللاعب الأكبر سناً الذي يشارك في كأس العالم في سن الخامسة والأربعين، ولكنه نفى حدوث أي مشكلة بينه وبين ناجي. كما نفى لهيطة وجود أي مشكلة بينه وبين صلاح، مشيرا إلى أن لاعب ليفربول الإنجليزي خرج بنفسه ليؤكد أن الأجواء داخل معسكر المنتخب المصري مثالية رغم الخروج رسمياً من المونديال.