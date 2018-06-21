صلاح ولهيطة ينفيان أزمات الفراعنة

جروزني (د ب أ)
نفى نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وجود خلافات بين لاعبي المنتخب. وجاء تصريح صلاح «26 عاماً» بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمنتخب داخل مصر في أعقاب هزيمته 1 / 3 أمام روسيا، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم.
وشدد مهاجم فريق ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المنتخب المصري متماسك وموحد، وقال: ليست هناك خلافات بيننا، نحن نحترم بعضنا. وكان صلاح ورفاقه قد تأهلوا لكأس العالم بعد غياب استمر 28 عاماً ، غير أن توديع المنتخب الذي حصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية 7 مرات بطولة كأس العالم لكرة القدم الحالية في روسيا، قبل وصول دور الـ 16 أصبح حتمياً حتى قبل مباراته أمام منتخب السعودية.
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وأثارت زيارة وفد من مشاهير مصر المنتخب في الفندق الذي يقيم به لغطاً واسعاً على الساحة المصرية.
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وأكد لهيطة أن الحضري بالتأكيد شعر بالحزن لعدم مشاركته في أول مباراتين للفراعنة، في ظل سعيه بأن يصبح اللاعب الأكبر سناً الذي يشارك في كأس العالم في سن الخامسة والأربعين، ولكنه نفى حدوث أي مشكلة بينه وبين ناجي. كما نفى لهيطة وجود أي مشكلة بينه وبين صلاح، مشيرا إلى أن لاعب ليفربول الإنجليزي خرج بنفسه ليؤكد أن الأجواء داخل معسكر المنتخب المصري مثالية رغم الخروج رسمياً من المونديال.