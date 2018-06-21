الأجواء الأخوية تسيطر على «موقعة التصنيف»

موسكو (الاتحاد)

توصل مسؤولو اتحاد الكرة المصري، لاتفاق مع نظرائهم في السعودية على تهدئة الأجواء والتقليل من التصريحات الاستفزازية قبل مباراة المنتخبين العربيين يوم الاثنين المقبل في مدينة فولجوجراد الروسية، في ختام مباريات دور المجموعات بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم.. وفقا لما أكده إيهاب لهيطه مدير المنتخب المصري في تصريح خاص لـ «الاتحاد».

يلتقي المنتخبان مساء الاثنين، في مباراة تحصيل حاصل بالمونديال، بعد وداع الفريقين للبطولة بالخسارة أمام أوروجواي وروسيا، حيث تتمثل الأهمية الأكبر في رغبة كل منتخب في إضافة انتصار معنوي يسجل في تاريخ المونديال، وكذلك تحسين التصنيف الدولي المنتظر صدوره عن الفيفا عقب انتهاء البطولة، حيث يحتل المنتخب صاحب المركز الثالث في المجموعات الثماني، وحسب عدد نقاطه وأهدافه أحد المراكز ما بين السابع عشر وحتى الرابع والعشرين، فيما يتأخر المنتخب صاحب المركز الرابع، أحد المراكز ما بين الخامس والعشرين والثاني والثلاثين.

وخلال الساعات الماضية، تواصل مسؤولو الاتحاد المصري مع مسؤولي الاتحاد السعودي، واتفق الجميع على التهدئة بشكل كامل، والابتعاد عن التصريحات، والتي من الممكن أن تثير أزمة كبيرة بين الجماهير، حيث تم الاتفاق على الحديث بشكل ودي وأخوي عن المواجهة، حتى تخرج بسلام، وألا تكون هناك أي مشاكل أو أزمات داخل الملعب، وتنقل صورة سيئة عن العرب للعالم أجمع.

من ناحية أخرى، أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الإدارة استقر على أن يكون خليفة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، مدرباً أجنبياً في ظل استقرار المجلس على عدم تجديد التعاقد مع المدرب الحالي، عقب الفشل في بلوغ دور الستة عشر من بطولة كأس العالم في روسيا، والخسارة أمام أوروجواي بهدف وروسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ووداع المونديال مبكرا.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد، أسباب الخسارة الأخيرة القاسية أمام روسيا بثلاثية والخروج المهين من المونديال، وضياع أحلام الشعب المصري بالتأهل إلى الدور الثاني، حيث استقر المجلس على رحيل هيكتور كوبر، الذي غالى في طلباته المالية في الفترة الماضية من أجل التجديد، كما أن استمراره سيعرض الإدارة لمزيد من الانتقادات الجماهيرية في ظل اعتراض الجميع على طريقة لعب المنتخب المصري تحت قيادته، مع ضرورة البحث عن مدرب جديد يدير الأمور في المرحلة المقبلة، التي يرتبط فيها الفريق بخوض لقاءات هامة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون 2019، والبداية في شهر سبتمبر المقبل.

ورفض مجلس الإدارة، فكرة التعاقد مع مدرب مصري، رغم طرح اسمي حسام البدري مدرب الأهلي السابق، وحسام حسن المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، إلا أن المجلس رفض في النهاية هذا التوجه، واستقر على تعيين مدير فني أجنبي عقب الانتهاء مباشرة من مباريات كأس العالم.

وعلمت «الاتحاد» أن اتحاد الكرة يترقب موقف الاتحاد المغربي من هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الشقيق، تمهيداً لبدء مفاوضات التعاقد معه، كونه على دراية بالكرة الأفريقية، وحقق نتائج أكثر من رائعة مع المغرب وكوت ديفوار وزامبيا.