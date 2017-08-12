«بجعة» تؤخر قطارات في لندن

لندن (أ ف ب)

أدى وجود طائر بجع على مسار للقطارات إلى تأخير لنحو نصف ساعة أمس الأول على أحد خطوط سكك الحديد في بريطانيا، ما أثار ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورُصد هذا الطائر الأبيض المنتمي إلى فصيلة تحتل موقعاً مهماً في التاريخ البريطاني ويملكها العرش البريطاني، بين إيغهام وأشفورد في غرب لندن عند الساعة السابعة والنصف صباحاً في ساعة الذروة ما أدى إلى تأخير حركة وصول القطارات إلى محطة ووترلو في لندن حسب شركة «ساوث وست تراينز» التي تسيّر قطاراتها في جنوب غرب إنجلترا.

وأشارت الشركة بعد حوالي ساعة إلى أن الحيوان سُحب من السكة وتلقى العناية اللازمة. غير أن هذه المدة كانت طويلة جداً برأي بعض المستخدمين الذين عبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نيش ماهاجان في تغريدة عبر «تويتر»، «كم من الوقت يستغرق سحب طائر بجع؟ هذا ليس فيلا في نهاية المطاف!».

وكتبت من ناحيتها إلى كيشور «طائر بجع على السكة... هل تظنون أن مديري في العمل سيصدق ذلك؟».