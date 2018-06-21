نيجيريا وآيسلندا.. «الطقس الملتهب»!

فولفوجراد (أ ف ب)

تأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات كأس العالم، عندما تواجه آيسلندا اليوم في فولجوجراد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، وانتزعت آيسلندا تعادلاً ثميناً من الأرجنتين 1-1، بينما خسرت نيجيريا أمام كرواتيا صفر-2 في الجولة الأولى.

واختار مدرب المنتخب النيجيري، الألماني جرنوت روهر، تشكيلة من اللاعبين الشباب للمشاركة في المونديال الروسي، مع متوسط أعمار يبلغ 25 عاماً، علماً أن منتخب «النسور الممتازة» لم يفز سوى مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة خاضها في نهائيات كأس العالم.

وبلغ المنتخب الأفريقي الأدوار الإقصائية في مونديال 2014، لكن مهمتها في النسخة الحالية تبدو صعبة بعدما خسر أمام كرواتيا في مباراته الأولى في كالينينجراد بهدفين لأوجينياكارو إيتيبو خطأ في مرمى فريقه وآخر من ركلة جزاء سجلها لوكا مودريتش.

لكن المنتخب النيجيري بتشكيلته الشابة، والتي تضم الحارس فرانسيس أوزوهو البالغ من العمر 19 عاماً، كان مجهولاً تقريباً مقارنة بالمنتخب الذي خسر أمام فرنسا في دور الـ 16 في مونديال البرازيل 2014.