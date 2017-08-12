الذكورية تزعج «جوجل»!

نيويورك (رويترز)

ألغت شركة جوجل اجتماعاً لمناقشة الجدل حول مذكرة تعارض سياسات التنوع، مشيرة إلى مخاوف من تعرض الموظفين لهجوم شخصي من معلقين ينتمون لأقصى اليمين.

وتمت الدعوة إلى الاجتماع لمناقشة تداعيات قرار جوجل يوم الاثنين فصل مهندس يدعى جيمس دامور بعد نشره مذكرة على شبكة جوجل الداخلية قال فيها إن تضاؤل عدد النساء بين المهندسين راجع إلى أن النساء أقل لياقة من الرجال لهندسة البرمجيات من الناحية الوراثية. وقالت جوجل إن دامور انتهك مدونة السلوك الخاصة بالشركة. وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بعض موظفي الشركة ذكروا بالاسم على مواقع إلكترونية فيما يتعلق بالواقعة.