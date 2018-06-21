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نيمار.. «قصة شعر» متميزة والأداء «صفر»!
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تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018

سان بطرسبرج (د ب أ)

بعد البداية المحبطة في مونديال روسيا، تجاوز النجم البرازيلي نيمار إصابته في الكاحل، وبات جاهزاً لافتتاح سجله التهديفي خلال المواجهة أمام كوستاريكا اليوم في سان بطرسبرج.

ولم يظهر نيمار بمستواه المعهود خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب السامبا مع نظيره السويسري 1 -1 يوم الأحد الماضي، ليقتنص منتخب صربيا صدارة المجموعة الخامسة، بفضل فوزه على كوستاريكا 1 - صفر.

وتعافى نيمار أغلى لاعب في العالم، والذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، من إصابته في القدم التي تعرض لها في فبراير الماضي، ليشارك مع المنتخب البرازيلي في ضربة بداية المونديال، بعد غيابه عن أغلب فترات النصف الثاني من موسم الدوري الفرنسي.

ورغم تسجيله هدفين في شباك كرواتيا والنمسا في مباراتين وديتين قبل المونديال، فإن اللاعب البالغ 26 عاماً عجز عن هز الشباك السويسرية.

وسعى المنتخب السويسري لإيقاف نيمار، سواء بالسبل القانونية أو بالمخالفات، حيث نال ثلاثة من لاعبي منتخب سويسرا إنذارات خلال مراقبتهم اللاعب رقم 10، الذي تعرض لعشر مخالفات خلال المباراة. ... المزيد
     
 

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