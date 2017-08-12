رحيل «أم تيريزا باكستان» عن 87 عاماً

كراتشي (أ ف ب)

توفيت الراهبة الألمانية روث بفاو الملقبة بـ«أم تيريزا باكستان»، والتي كرست حياتها لمكافحة الجذام في باكستان عن 87 عاماً، على ما أفاد مصدر طبي.. وقد وصلت هذه الراهبة سنة 1960 إلى كراتشي في جنوب باكستان وأمضت حوالي 50 عاماً في الاهتمام بالأشخاص الأكثر معاناة جراء المرض والفقر في البلاد. وأسست مركز ماري أديلايد لمرضى الجذام في كراتشي، حيث خضعت للعناية الطبية خلال الأسبوعين الماضيين بعد مرضها. وأوضح المسؤول عن هذا المركز الطبي مروين لوبو أن روث بفاو توفيت في وقت متأخر الأربعاء الماضي، وستقام لها مراسم تشييع وطنية. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي عن حزنه لوفاة بفاو قائلاً «مع أنها مولودة في ألمانيا لكن قلبها كان دائماً في باكستان».

وساهمت روث بفاو بالتعاون مع الحكومة في افتتاح مراكز لمرضى الجذام في ما يقرب من 150 مدينة في باكستان تقدم خدمات تدريب للأطباء وتهتم بآلاف الضحايا عبر المساعدة على إعداد برنامج وطني لمكافحة المرض، وهي أنشطة نالت بفضلها تكريمات باكستانية رفيعة.

وقررت هذه الألمانية تكريس حياتها للعمل الإنساني بعد الويلات التي عاشتها خلال الحرب العالمية الثانية في بلادها. وقد وصلت إلى باكستان عن طريق الصدفة، ففي طريقها إلى الهند، اضطرت بسبب مشكلة في تأشيرة الدخول للعبور عبر كراتشي حيث زارت مصابين بالجذام.