البرازيل وكوستاريكا.. «تعويض الخيبة»!

سان بطرسبورج (أ ف ب)

تدخل البرازيل منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2018 في كرة القدم ضد كوستاريكا اليوم، سعياً إلى تعويض تعادلها المخيب في الجولة الأولى مع سويسرا، في ظل قلق على الحال البدنية لنجمها نيمار الذي تعرض لكدمات قوية في المباراة الأولى، ولم يشارك بانتظام في التمارين خلال الأيام الماضية.

وأتى الهدف البرازيلي الوحيد في شباك سويسرا عبر لاعب برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو من تسديدة قوسية رائعة من خارج المنطقة ليمنح فريقه انطلاقة قوية، وفي حال لم يتمكن نيمار من خوض مباراة اليوم أساسياً، يرجح أن يشغل كوتينيو مركزه على الجهة اليسرى في خط الهجوم البرازيلي.

لم يكن فريق المدرب البرازيلي تيتي غير راض عن الخشونة التي تعرض لها نيمار على أرض الملعب فحسب، بل أيضاً عن هدف التعادل السويسري، عندما رفض الحكم اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو «في ايه آر» لدى تسجيل ستيفن تسوبر هدف التعادل، علماً أن الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام اللاعب السويسري بدفع البرازيلي ميراندا قبل التسجيل، حتى أن الاتحاد البرازيلي تقدم بشكوى لدى نظيره الدولي بهذا الخصوص.

وأرجع المدرب البرازيلي تيتي تعثر «السيليساو» أمام سويسرا 1-1 في روستوف إلى «التوتر والقلق» من المباراة الأولى في مونديال روسيا، وقال: بالطبع، كنت أرغب في الفوز وكنت أتوقعه، وأنا لست سعيداً بهذه النتيجة، وكان هناك الكثير من الضغط وأثر ذلك على دقة اللاعبين في اللمسة الأخيرة، سددنا 20 مرة، ولكن الكثير من التسديدات لم تكن بين الخشبات الثلاث.