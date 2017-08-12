مفاوضات إلكترونية للإبقاء على أفلام «ستار وورز»

لوس أنجلوس (رويترز)

كشف مسؤول كبير في شركة خدمات البث على الإنترنت «نتفليكس» أن الشركة تجري مناقشات مع شركة والت ديزني بشأن استمرار عرض أفلام مارفل وستار وورز بعد العام 2019، وهو العام الذي ستتوقف فيه «نتفليكس» عن بث أفلام ديزني وبيكسار الجديدة.

وأعلنت ديزني الثلاثاء الماضي أنها ستسحب أفلام ديزني وبيكسار الجديدة من نتفليكس بدءاً من إصداراتها الجديدة في 2019 حيث ستطرح الأفلام بعد ذلك على خدمة بث جديدة على الإنترنت تحمل شعار ديزني.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لديزني بوب إيجر المحللين أن الشركة لم تقرر بعد أين ستوزع أفلام الأبطال الخارقين من استديوهات مارفل وأفلام ستار وورز التي تنتجها شركة لوكاس فيلم التي تملكها ديزني خلال هذا الوقت.

كما أبلغ تيد ساراندوس مدير قسم المحتوى في نتفليكس رويترز أن الشركة لا تزال تجري مناقشات مع ديزني بشأن إبرام اتفاق للاحتفاظ بحق بث أفلام مارفل ولوكاس فيلم على نتفليكس بعد 2019.

ولم يرد متحدث باسم ديزني حتى الآن على طلب للتعقيب.. وقال إيجر إن مارفل ولوكاس فيلم قد تتجهان لنتفليكس أو أي خدمة بث أخرى بعد 2019 وربما تحتفظ ديزني بحق البث لنفسها.