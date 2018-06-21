رئيس كوريا الجنوبية في المونديال

سان بطرسبرج (د ب أ)

من المتوقع أن يتقدم مون جاي ان، رئيس كوريا الجنوبية، الجماهير التي ستؤازر منتخب بلاده خلال لقائه المرتقب أمام نظيره المكسيكي في كأس العالم.

ويلتقي كوريا الجنوبية مع المكسيك غداً في مدينة روستوف، الواقعة على نهر الدون جنوب روسيا، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في المونديال.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن تشوي يونج إيل نائب رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم قوله: لدعم لاعبي المنتخب الوطني، سوف يرتدي الرئيس قميص المنتخب الأحمر. أضاف إيل: بغض النظر عن النتيجة، فإن الرئيس سوف يلتقي مع لاعبي المنتخب الوطني، وسيتحدث معهم. وخسر المنتخب الكوري صفر - 1 في مباراته الأولى بالمجموعة أمام نظيره السويدي، فيما تغلب المكسيك على المنتخب الألماني «حامل اللقب» بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى أيضاً، وهو ما يعني أن أي خسارة أخرى للمنتخب الآسيوي فإنها ستطيح بآماله في البقاء بالمسابقة. وارتدى المنتخب الكوري القميص الأبيض خلال لقائه مع السويد، لكنه سيرتدي القميص الأحمر أمام منتخب المكسيك.