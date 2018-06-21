أميرة يابانية في التدريبات



تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 كازان (د ب أ) حضرت الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو تدريبات منتخب بلادها أمس، والتقطت صورة برفقة الفريق، وسبق أن تابعت تاكامادو «64 عاماً» مباراة «الساموراي» أمام كولومبيا، التي انتهت بفوز المنتخب الآسيوي 2 - 1 في أولى مبارياته بالمجموعة الثامنة. وتعد تاكامادو أول عضو من العائلة الملكية اليابانية تقوم بزيارة روسيا منذ عام 1916، حسبما أفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.وغاب النجم الياباني كيسوكي هوندا عن تدريبات الفريق أمس، بسبب معاناته من الإصابة، حيث اكتفى اللاعب المخضرم «32 عاماً» بإجراء تدريبات فردية، بسبب عدم تعافيه من إصابة لحقت به في الفخذ. وشارك هوندا كبديل في المباراة الماضية، فيما تحوم الشكوك بشأن مشاركة يويا أوساكو، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق في مرمى كولومبيا، أمام منتخب السنغال في الجولة الثانية بالمجموعة بعد غد بمدينة إيكاترنبرج.