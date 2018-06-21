«الفيديو» يمنح «الكانجارو» قبلة الحياة !

سامارا (أ ف ب)

تدخلت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم مجدداً لمصلحة أستراليا، وأبقى «الكانجارو» على حظوظه بالتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006، بمنحه ركلة جزاء والتعادل مع الدنمارك 1-1 أمس في سامارا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم.

وبدت الدنمارك في طريقها إلى تحقيق فوزها الثاني في المونديال الروسي، بعد تفوقها في الجولة الأولى على بيرو 1- صفر، عندما سجلت الهدف الأول، عبر نجمها كريستيان إريكسن في الدقيقة 7 من الشوط الأول، والذي هيمنت بشكل مطلق على مجرياته.

إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لمنح أستراليا التعادل في الدقيقة 38 من ركلة جزاء انبرى لها القائد ميلي يديناك وأدرك التعادل، بعدما تبين أن يوسف بولسن لمس الكرة بيده داخل المنطقة.

وانقلبت الأدوار بعد الهدف، إذ فرضت أستراليا أفضليتها، وحصلت على عدد كبير من الفرص، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عجز عن ترجمتها، وتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام فرنسا 1-2، في مباراة سجل فيها يدينياك الهدف الوحيد لبلاده من ركلة جزاء احتسبت أيضاً بعد الاستعانة بالفيديو.