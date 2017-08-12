«ألف عنوان وعنوان» تنشط في دعم الكتابة الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت «ألف عنوان وعنوان» إحدى مبادرات ثقافة بلا حدود، بالتعاون مع مؤسسة سما للنشر والتوزيع، ورشة لـ«الكتابة الإبداعية» في ملتقى القصباء بالشارقة، قدمتها الدكتورة فاطمة البريكي، مستشارة التحرير بمؤسسة سما للنشر والتوزيع، وشاركت فيها مجموعة من الشباب المقبلين على كتابة تجاربهم الإبداعية الأولى.وقالت مجد الشحي، مدير مبادرة ألف عنوان وعنوان: «كرست مبادرة «ألف عنوان وعنوان» منذ انطلاقتها كل جهودها لدعم المنتج الثقافي والإبداعي الإماراتي والعربي على حدٍّ سواء، وتشجيع الموهوبين من الكتّاب الإماراتيين الواعدين على نشر أعمالهم ومؤلفاتهم، ويأتي تعاوننا مع مؤسسة سما للنشر والتوزيع في هذا السياق، حيث نسعى من خلال تنظيمنا لهذه الورشة، إلى تقديم كل سبل الدعم للراغبين في تطوير موهبة الكتابة ومساعدتهم في إنتاج باكورة أعمالهم الأدبية».

وأعربت الدكتورة فاطمة البريكي عن سعادتها بهذا التعاون: «وقالت إن الكتابة الإبداعية تبدأ فعلياً بمجرد الرغبة فيها، وأنها لا تعطي الشخص إلا بقدر ما يعطيها من وقتٍ وجهد، وأنه يجب المعرفة -قبل الشروع في الكتابة- أن لكل نص مكتوب فكرةً وهدفاً وجمهوراً مستهدفاً وأسلوباً أدبياً».

يشار إلى أن البريكي استعرضت خلال الورشة مفاهيم وأسس الكتابة الإبداعية، مقدمة سلسلة من الأنشطة والتمارين لتعريف المشاركين بكيفية كتابة نصٍ إبداعي، واطلاعهم على المعايير اللغوية والموضوعية التي يجب مراعاتها عند الكتاب، لا سيما الكتابة للأطفال واليافعين.