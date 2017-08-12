سعيد بن طحنون يشيد بجهود سلطان بن زايد في صون الموروث الشعبي

العين (وام)

أشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان بجهود سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، في حفظ وصون الموروث الشعبي، وترسيخ ثوابت الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه على هامش فعاليات الندوة التكريمية عن سيرة الشاعر الراحل محمد بن سلطان بن محمد الدرمكي التي نظمها نادي تراث الإمارات في مركز زايد للدراسات والبحوث أمس بمركز القطارة للفنون في مدينة العين، بحضور الشيخ حمد بن سلطان الدرمكي.

وأكد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أهمية مثل هذه الندوات التي تخلد ذكرى الشعراء الرواد والمثقفين والأدباء ممن ساهموا في إثراء المشهد الإبداعي في الإمارات.

وقال معاليه «يجب علينا أن نفي هؤلاء حقهم في تقديم تجربتهم الشعرية والإنسانية والوطنية إلى الجيل الجديد، وفي مقدمتهم الشاعر الكبير الدرمكي الذي كان واحداً من الشخصيات الوطنية البارزة التي أسهمت بإنجازات نوعية في مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات الآن».