إشادة دولية بتألق طاقمنا بقيادة عبدالله حسن

معتز الشامي(دبي)

نجح طاقمنا بقيادة الدولي محمد عبد الله، ومعاونيه محمد أحمد وحسن المهري في انتزاع إشادة وإعجاب مسؤولي التحكيم بمونديال موسكو، في ظهوره الأول، بعدما تألق في إدارة مباراة فرنسا وبيرو ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة مساء أمس.

ولقي محمد عبد الله إشادة من السويسري بوساكا مدير إدارة الحكام بـ «الفيفا» والبطولة، بالإضافة إلى السنغافوري شمسول مدير إدارة الحكام بالاتحاد الآسيوي، كما علمت «الاتحاد» أن الطاقم الإماراتي حظي بتقييم مرتفع، ما يضعه ضمن الأسماء المرشحة لإدارة مباريات أخرى قادمة، وتشير «المتابعات» إلى أن الظهور الأول لطاقمنا في المونديال نال دعماً قارياً كبيراً من شمسول الذي كان يعمل مديراً فنياً للجنة الحكام قبل 4 سنوات تقريباً، وكان مشرفا على مشروع تأهيل الطاقم الإماراتي لـ «مونديال موسكو».

ومنح منتدى الحكام السابقين على الأنترنت محمد عبد الله درجة8.1 .

وعن مستوى محمد عبد الله، قال شمسول: تألق الحكم ومن قبله الطاقمان البحريني والأوزبكي يعتبر إضافة جيدة للغاية للتحكيم الآسيوي، ويضيف لسمعته بشكل كبير، ونثق بأن الصافرة الآسيوية سيكون لها كلمة في الأدوار النهائية، ووجه شمسول التهنئة للطاقم الإماراتي وللأطقم الآسيوية التي أثبتت كفاءة، وقدمت مستويات مميزة حتى الآن. على الجانب الآخر، هنأ علي حمد عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي طاقمنا الإماراتي، مشيراً إلى أن نجاح الطاقم يعتبر نجاحاً لكل أسره التحكيم الإماراتية، ويضيف لرصيد التحكيم بشكل كبير، كما أشاد بالمستوى الذي ظهر عليه عبد الله وطاقمه، وقال: محمد عبدالله أدار المباراة الأولى له، باقتدار عال جداً، كما كانت لديه قراءة مبكرة لأحداث المباراة، ولياقة عالية، وتمركز وتحركات على أعلى مستوى، كما كانت له شخصية وحضور ممتاز وحظي بإشادة المسؤولين عن التحكيم في البطولة عقب اللقاء.

وأضاف: بهذه الصافرة والحضور اليوم فقط، نستطيع أن نقول إن الحكم المونديالي محمد عبدالله ومعاونيه محمد أحمد يوسف وحسن محمد المهري، حققوا حلمي وحلم كل محب للتحكيم الإماراتي لهذا المشروع، وألف مبروك لكل من سعى وخطط واجتهد لدعم هؤلاء الرجال، وأشكر أفراد الطاقم الذين اجتهدوا وثابروا، وكانوا عند الوعد والعهد.