رانومي مستمرة حتى «أولمبياد طوكيو»



تاريخ النشر: السبت 12 أغسطس 2017 ايندهوفن (رويترز) قالت الهولندية رانومي كروموفدجويو التي أصبحت أول سيدة تكسر حاجز 23 ثانية في سباق 50 متراً سباحة حرة، إنها ستواصل مسيرتها حتى أولمبياد طوكيو 2020. وفازت كروموفدجويو بذهبية سباقي 50 و100 متر حرة في أولمبياد لندن 2012، لكنها منذ ذلك الحين تراجعت أمام صعود الكندية بيني اولكسياك، والأسترالية برونتي كامبل، والأميركية سيمون مانويل، والسويدية سارة شيوستروم التي حققت رقماً عالمياً جديداً هو 23:69 ثانية في فوزها بسباق 50 متراً في بطولة العالم في بودابست الشهر الماضي. وقالت كروموفدجويو البالغ عمرها 26 عاماً «كنت أعتقد أن استمراري سيصبح أكثر صعوبة من الناحية البدنية، لكنني ما زلت بحالة جيدة، قلت من قبل إنني مستمرة حتى بطولة العالم في بودابست وبعدها سأقرر الاستمرار من عدمه، لكني كنت أعلم قبل بودابست أنني سأواصل مسيرتي».