آلي: أنا محبط

سان بطرسبورج (أ ف ب)

غاب لاعب وسط توتنهام ديلي آلي أمس عن تمارين المنتخب الإنجليزي. ما يرجح غيابه عن المباراة الثانية لبلاده في مونديال روسيا 2018 الأحد ضد بنما في نيجني نوفجورود.

وتعرض آلي «22 عاماً» لإصابة في الفخذ خلال المباراة الأولى لإنجلترا في المجموعة السابعة، والتي فازت بها على تونس 2-1 بفضل ثنائية هاري كاين.

وبدا آلي متأثراً بإصابته في أواخر الشوط الأول، لكنه بقي في الملعب حتى الدقيقة 80، قبل أن يتم استبداله بروبن لوفتوس- تشيك. وكتب نجم توتنهام في حسابه على تويتر. «أشعر بالإحباط جراء تعرضي لإصابة طفيفة، أفعل كل ما باستطاعتي لاستعادة كامل لياقتي بأسرع وقت ممكن!.

وفي ظل إصابة آلي، سيلجأ ساوثجيت إلى لوفتوس- تشيك في وسط الملعب، حيث سيلعب إلى جانب جيسي لينجارد وجوردان هندرسون، كما هناك احتمال كبير بأن يبدأ لقاء بنما بماركوس راشفورد في المقدمة إلى جانب هاري كاين، وذلك على حساب رحيم ستيرلينج.