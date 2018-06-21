التذاكر العربية «في المزاد»

موسكو (الاتحاد)

بدأ مشجعو المنتخبات العربية، في بيع تذاكر الجولة الثالثة للبطولة، بعد خروج ثلاثة منتخبات عربية رسمياً من السباق، وهي مصر والمغرب والسعودية، عقب الخسارة في أول جولتين. وشعرت الجماهير بالإحباط وعدم أهمية حضور المباراة الأخيرة، خاصة لقاء «الفراعنة» والأخضر» بالمجموعة الأولى. ويبحث عدد كبير من الجماهير المصرية، سواء التي حضرت من القاهرة أو التي تعيش في روسيا ودول أوروبا المحيطة، إمكانية بيع التذاكر الخاصة بهم لمباراة مصر والسعودية والتي تقام يوم الاثنين المقبل في ختام مباريات دور المجموعات. من المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره السعودي بمدينة فولجوجراد الروسية بختام لقاءات المجموعة الأولى عقب وداع المنتخبين بشكل رسمي للبطولة، وتأهل روسيا وأوروجواي للأدوار الإقصائية عن المجموعة.

وبدأت الجماهير حالياً في البحث عن مشترين لتذاكر المباراة الأخيرة خاصة أن اللقاء أصبح بلا أهمية، ويرى الجمهور أنه من المستحيل السفر لساعات طويلة نحو فولجوجراد وحضور المواجهة غير المهمة على الإطلاق.