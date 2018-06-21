كافاني: «الأخضر» لعب على أرضه !!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف أدينسون كافاني، نجم هجوم أوروجواي بأن المهمة لم تكن سهلة بالنسبة لمنتخب بلاده خلال المباراتين الأوليين أمام مصر 1 - صفر والسعودية بالنتيجة ذاتها، وإن فريقه عانى صعوبات كثيرة، خاصة في المباراة الثانية التي أقيمت في طقس حار جداً، ودرجة رطوبة مرتفعة.

وقال كافاني في حواره لصحيفة «ليكيب» عبر مراسلها «خوسيه بارسو» في مدينة روستوف الروسية، حيث أقيمت مباراة السعودية، إن ارتفاع درجة الحرارة في المدينة له تأثير كبير على أدائه وزملائه، وإن المنتخب السعودي استفاد من هذا الطقس الحار، وبدا وكأنه يلعب على أرضه.

وأضاف: ارتفاع درجة الحرارة أفقدنا السيطرة على إيقاع المباراة أمام المنتخب السعودي، بينما كان الحال أفضل كثيراً في مباراة مصر، إذ كان الطقس لطيفاً.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان راضياً تماماً عن تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 16، قال كافاني: كان هذا أمراً مهماً فعلاً، لأن هدفنا الأول هو الصعود إلى هذا الدور، وها نحن حققناه، والآن علينا أن نواصل العمل من أجل تحسين أدائنا، لأن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح وإصلاح، وهدفنا الأهم هو الوصول إلى أبعد مدى في البطولة والتأهل على الأقل إلى المربع الذهبي، ووقتها ستكون كل الاحتمالات واردة.

وعن تصوره لمباراة أوروجواي الأخيرة في الدور الأول ضد منتخب روسيا التي تقام يوم الاثنين القادم، وما إذا كان ينظر إليها على أنها «تحصيل حاصل»، قال كافاني نجم وهداف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي: نحاول الفوز بها لكي ننهي الدور الأول بصدارة المجموعة من دون هزيمة، ولكننا على أية حال حققنا الأهم وهو التأهل.

وعندما حذره مراسل الصحيفة من منافسه القادم في دور الـ 16، واحتمال أن يكون منتخب إسبانيا بطل العالم الأسبق، أو منتخب البرتغال بطل أوروبا، قال كافاني: نحن نؤمن بأنفسنا وقدراتنا ونبقى على الهدوء المعتاد، ومن السابق لأوانه الكلام عن مباراة الدور القادم، قبل أن تتحدد بشكل نهائي هوية المنتخبين اللذين يصعدان من المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا والبرتغال وإيران والمغرب.

وأضاف: أياً كان المنافس القادم سوف نبذل ما في وسعنا لإطاحته.

وبشأن قدرته الفائقة على تسجيل الأهداف، والتي لم يستغلها الاستغلال الأمثل في المباراتين الأوليين لفريقه، وصيامه عن التهديف فيهما، قال كافاني: هذه كرة القدم، تعمل وتجتهد وتحاول التسجيل، وفي النهاية تأتي الأهداف بطريقة لم تكن تتوقعها أو تنتظرها.