شابوفالوف يطيح نادال في مونتريال

مونتريال (د ب أ)

فجر الكندي الشاب دينيس شابوفالوف مفاجأة من العيار الثقيل وعرقل انطلاقة النجم الإسباني رافاييل نادال نحو صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعدما تغلب عليه 3 - 6 و6 - 4 و7 - 6 (7 - 4) ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة مونتريال لتنس الأساتذة.

واحتاج شبوفالوف (18 عاماً) إلى ساعتين و45 دقيقة لإطاحة نادال وتبديد فرصته في انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البريطاني آندي موراي، حيث كان نادال بحاجة إلى الوصول للدور قبل النهائي بالبطولة الحالية لحسم انتزاع الصدارة.

وجاء خروج نادال من الدور الثالث ليمهد الطريق أمام النجم السويسري روجيه فيدرر للعودة إلى صدارة التصنيف العالمي من جديد، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بطولة سينسيناتي المقررة في الأسبوع المقبل، والتي تشكل آخر مرحلة استعدادية مهمة قبل انطلاق منافسات أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في 28 أغسطس.

وتقدم فيدرر، المصنف الثاني للبطولة، إلى دور الثمانية إثر فوزه في الدور الثالث على الإسباني ديفيد فيرير 4 - 6 و6 - 4 و6 - 2.