منتخب مصر بطل السلة العربية للسيدات

دبي (الاتحاد)

توج المنتخب المصري لسيدات السلة بلقب البطولة العربية «بطولة طيران الإمارات» بالفوز على تونس في المباراة النهائية في القاهرة 74 - 62، وسط حضور جماهيري مميز وبحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين المحلي والعربي وسفراء العراق والأردن والعراق.

وقام القرقاوي بتتويج الفريق المصري، وحل المنتخب الأردني ثالثا بالفوز على العراق 85 - 35.

وشهدت المباراة النهائية تباينا في الأداء، ففي الوقت الذي سيطر فيه الفريق المصري على الفترتين الأولى والثانية وسط غياب تام لمنافسه التونسي وأداء متواضع غير متوقع، انتفض المنتخب التونسي ليعوض فارق 18 نقطة الذي شهدته نهاية الفترة الثانية ليحكم سيطرته على الفترة الثالثة ويتمكن قبل النهاية بدقيقة من ادارك التعادل 39 - 39 لكن ثلاثيات ثريا عبدالمقصود قلبت الأمور رأسا على عقب وأهدت الفوز للمصريين.

وحصلت اللاعبة المصرية ثريا عبدالمقصود على جائزة هداف الرمية الثلاثية وذهبت جائزة هدافة البطولة إلى الأردنية ماريا عيسى نعمان، ونالت جائزة أحسن لاعبة التونسية صونيا ميشيليا.

وأشاد إسماعيل القرقاوي بفريق العمل التابع للاتحاد والمكون من الحكم الدولي عوض سامي مدير العلاقات العامة، وشريف أحمد زكي المنسق العام، وأيمن قاسم المسؤول عن الإدارة المالية.