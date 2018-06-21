بوجسيم: «الأصفار العربية» محصلة طبيعية !

أسامة أحمد (دبي)

طالب علي بوجسيم المونديالي السابق، العرب، بوقفة حقيقية مع النفس بعد خروج 3 منتخبات عربية دفعة واحدة من دور المجموعات في أول جولتين، قائلاً: «الأصفار العربية» بأنها محصلة طبيعية لضعف الدوريات العربية، مما كان له المردود السلبي على المشاركة العربية في هذه التظاهرة العالمية المهمة.

وأشار بوجسيم إلى أن الدوريات العربية في ظل هذا الوضع لا تقدم لاعبين قادرين على ترك بصمة في المونديال، وحان الوقت لتطويرها حتى تنجح منتخباتنا العربية في رسم صورة طيبة عن الكرة العربية خلال النسخ المقبلة.

وأكد أن «أسود الأطلس» لعب مباراتين جيدتين رغم الخسارة والوداع المر، حيث ينقص المنتخب المغربي المهاجم الجيد، ما أثر على محصلة المنتخب في هذا الحدث العالمي المهم.

وقال: الفارق كبير في المستوى بين المنتخبين السعودي الذي لعب عام 94 والحالي، خصوصاً أن السعودية لم تكن في أحسن حالاتها خلال مبارياتي روسيا وأوروجواي، وهذا هو مستوى الدوري السعودي في غياب وجود المحترفين بالدوريات الخارجية.