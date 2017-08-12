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بولت وفرح في المحطة الأخيرة

الضحكة الذهبية
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تاريخ النشر: السبت 12 أغسطس 2017

لندن (د ب أ)

رغم الترشيحات القوية التي رافقت كلا من العدائين الجنوب أفريقي وايد فان نيكرك والبوتسواني إيزاك ماكوالا إلى نهائي سباق 200 متر ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة البريطانية لندن، كان العداء راميل جولييف هو من ضحك أخيرا في هذا السباق وهي «الضحكة الذهبية».

وفشل فان نيكرك في إضافة لقب سباق 200 متر إلى الميدالية الذهبية التي أحرزها في سباق 400 متر فيما لم يستطع ماكوالا إتمام انتفاضته من فراش المرض ليفشل في الوصول لمنصة التتويج.

وفي هذا المونديال الحافل بالمفاجآت، كان التركي جولييف هو من ضحك أخيرا بالتفوق على فان نيكرك في نهائي سباق 200 متر بفارق 0:02 ثانية فيما احتل ماكوالا المركز السادس في السباق.

وأكد جولييف، المولود في أذربيجان، سريعا أنها لم تكن صدمة بالنسبة له حيث حصد الميدالية الذهبية الأولى التي يحققها أي رياضي تركي في بطولات العالم لألعاب القوى وذلك بعد يوم واحد فقط من فوز مواطنه ياسماني كوبيلو بالميدالية الفضية لسباق 400 متر حواجز.

ولكن هذه لم تكن النتيجة المتوقعة لهذا السباق، حيث كان من المتوقع أن يهيمن ماكوال وفان نيكرك على هذا السباق في ظل غياب الجامايكي يوسين بولت الفائز بلقب السباق في كل من بطولات العالم الثلاث الماضية والكندي أندري دي جراسي. ... المزيد
     
 

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