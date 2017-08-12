«التعليم العالي» يشارك في «اليونيفرسياد»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي في الدورة الصيفية الـ29 للرياضة الجامعية العالمية «اليونيفرسياد» التي تستضيفها مدينة تايبيه في تايوان من 19 إلى 30 أغسطس الحالي بمشاركة 130 وفداً رياضياً من مختلف دول العالم.

وتشارك الإمارات بوفد يضم 50 فرداً في الدورة يمثلون منتخبات الكرة الطائرة والسلة والتايكواندو، ويتنافس في الحدث 12 ألف رياضي ورياضية في 21 لعبة.

وقال الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحادين العربي والمحلي للرياضة الجامعية ،إن اتحاد الإمارات تلقى قبل فترة دعوة للمشاركة في «اليونيفرسياد» من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية «الفيسو» والاتحاد الصيني تايبيه للرياضة الجامعية واللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف: الإمارات تشارك باستمرار في «اليونيفرسياد» الذي يعقد مرة كل عامين في دولة من الأعضاء وفي مختلف الأنشطة الدولية انطلاقاً من سياستها الخارجية الثابتة التي تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول والشعوب، لترسيخ مبادئ التعارف والسلام والمحبة وتقوية الروابط الإنسانية.