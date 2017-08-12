العين يدشن الجودو ضمن أنشطته الرياضية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أشهر نادي العين لعبة الجودو ضمن أنشطته الرياضية، وانضم لاتحاد اللعبة ليكون ضمن الأندية والمراكز التي تشارك فيها بدءاً من سبتمبر المقبل مع بدء انطلاقة برامج الاتحاد، لتساهم شركة نادي العين للألعاب الرياضية في اتساع رقعة اللعبة وزيادة عدد ممارسيها، أسوة بالألعاب الأخرى في النادي، خاصة أن مدينة العين تضم قاعدة كبيرة من لاعبي الجودو.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، بقرار نادي العين إشهار اللعبة، وأشاد بمراحل التنسيق والإعداد والاهتمام الذي يوليه النادي للألعاب الفردية وخاصة ألعاب الدفاع عن النفس التي تضم قاعدة كبيرة من اللاعبين الصاعدين، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في نشر هذه الألعاب بين النشء الذي يمثل مستقبل رياضة الإمارات، والتي تتطلع لجهود شبابها أبناء الوطن لرفع علم بلادهم عالياً خفاقاً في المحافل الرياضية الخارجية كافة.

من جهة أخرى، اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي انطلاقة الموسم الجديد اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، والذي يستمر حتى يوم 8 يونيو المقبل، بعد أن تم تنسيق روزنامة موسم الجودو مع النشاط الرياضي على مستوى الدولة والفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في أبوظبي للخروج بموسم حافل يسهم في دعم مسيرة اللعبة ومن خلاله يمكن الوقوف على مستويات اللاعبين الصاعدين، في إطار برنامج الاتحاد الذي اعتمده حتى 2020.

وقال: موسم الجودو ينطلق في صالة الاتحاد الرئيسة التي تم تطويرها وتأهيلها في ثوب رياضي استثماري رائع، بإقامة بطولة كأس الاتحاد اعتباراً من يوم 15 سبتمبر المقبل، والتي تشارك فيها فرق بين 11 و14 سنة، فيما تقام دورة حكام اللعبة في الشارقة 14 أكتوبر، بعدها تتجه الأنظار لاستضافة بطولة جراند سلام أبوظبي للجودو لعام 2017 والتي تقام في صالة آيبيك في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل وسط مشاركة عالمية كبيرة، وتم تشكيل اللجنة العليا المنظمة لها، حتى تتواصل النجاحات التي تحققت في البطولات الماضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجودو.