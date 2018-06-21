حظوظ جيدة لخيول الإمارات في اليوم الرابع

محمد حسن (دبي)

تخوض خيول الإمارات عصر اليوم فعاليات اليوم الرابع للمهرجان، ويتألف الحفل من ستة أشواط، يبرز منها سباق كورنيشن ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل البالغ جوائزه 375 ألف جنيه إسترليني للمهرات في سن ثلاث سنوات، وتخوض خيول الإمارات السباقات بحظوظ جيدة وتأمل بالتتويج، وانتزاع المراكز الأولى.

وتتقدم خيول جودلفين المهرة «ايم اوف ارتيمس» بإشراف جون جوسدن وبقيادة جيمس دويل، كما تنافس على اللقب «ثريدينج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف مارك جونستون وبقيادة ويليام بيوك.

وخصص الشوط الأول على لقب سباق الباني ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر البالغ جوائزه 70 ألف جنيه، للمهرات في سن السنتين، بمشاركة 18 خيلاً، ويمثل الإمارات «لا بيلوسا» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك، ويشارك أيضا «اوكيف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مارك جونستون وبقيادة جيم كرولي.

ويجتذب سباق كنج ادوارد السابع ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر البالغ جوائزه 185 ألف جنيه للخيول في سن ثلاث سنوات، 9 خيول، تمثل الإمارات كل من «اولد بريسيان» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك، و«هاي برو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ديفيد سيمكوك، وبقيادة جيمي سبنسر.