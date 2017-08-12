«أبوظبي للشطرنج» ينتظر ساعة الصفر

أبوظبي (الاتحاد)

تفقدت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الـ24 الترتيبات الأخيرة لانطلاقة الحدث وفعالياته المصاحبة وقاعة حفل الافتتاح بهدف الاطمئنان على الترتيبات التي تمت ووضع اللمسات الأخيرة لبدء منافسات الحدث السنوي الذي يشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من 57 دولة من مختلف قارات العالم.

وينظم المهرجان نادي أبوظبي للشطرنج، والذي يفتتح في الخامسة من مساء بعد غد في فندق دوست ثاني أبوظبي برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وبدأ أمس توافد اللاعبين المشاركين من الخارج عبر مختلف مطارات الدولة وفقاً للجدول الزمني لوصول البعثات والأفراد الذين يصلون على حسابهم للمشاركة في البطولات المختلفة، وقد استعدت لجنة العلاقات العامة والاستقبال لاستقبالهم بالتعاون مع إدارات المطارات المختلفة بما يعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية.

من جانب آخر، عقدت لجنة حكام المهرجان اجتماعاً أمس الأول في مقر نادي أبوظبي للشطرنج في البطين برئاسة سعيد أحمد الخوري، والتي استعرضت الترتيبات التي تمت وزمان ومكان ورشة الحكام التي تعقد يوم غد في مقر المهرجان، حيث تم توزيع المهام والمسؤوليات قبل بدء المنافسات التي تشهد عده بطولات في مقدمتها بطولة الأساتذة التي تشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب من أبرز المصنفين في العالم والبطولة المفتوحة، وبطولة الناشئين تحت 15 سنة، وبطولة الشطرنج الخاطف والمباراة الاستعراضية إلى جانب بطولة الشطرنج العائلي التي تميز بها النادي، وبطولة حماة الوطن التي تقتصر المشاركة فيها على أفراد القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني ومجندي الخدمة الوطنية. وضمت لجنة الحكام بجانب الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري عبدالله المازمي، عيسى المرزوقي، منصور التميمي، خليفة محمد، هبة آل علي، شهرة محمد، المزون الحميري، آمنة النعيمي، ونوف الحمادي، وناجي مكي (مصر) وبوقدان (رومانيا).