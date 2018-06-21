«اوستيليو» بطل «بريطانيا ستيكس» في «رويال اسكوت»

محمد حسن (دبي)

توج الجواد «اوستيليو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وبإشراف سايمون كريسفورد، وبقيادة سيلفستر ديسوزا بلقب بريطانيا ستيكس لمسافة الميل البالغ جائزته 120 ألف جنيه إسترليني، أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث «يوم السيدات» من سباقات مهرجان رويال اسكوت للخيول بمضمار أسكوت العريق بإنجلترا، بحضور الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومونولث.

وأضاف «اوستيليو» إنجازا جديدا لخيول الإمارات في هذا المهرجان العالمي الكبير، حيث تفوق بفارق 1,25 طول عن «كوريوستي» بقيادة جيمس ماكدونالد، فيما جاء في المركز الثالث «ماكنفسنت» بقيادة اس ليفي، وسجل البطل زمنا وقدره 1:38:85 دقيقة، وتسلم الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم جائزة الفوز.

وتوج الجواد «ستراديفاريوس»، بلقب سباق كأس أسكوت الذهبية للفئة الأولى وهو الشوط الرئيسي في الأمسية حيث تميز السباق الماراثوني المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 4000 متر والبالغ جوائزه 500 ألف جنيه إسترليني، بالإثارة والتشويق بمشاركة 9 خيول من نجوم التحمل.

وجاء فوز «ستراديفاريوس» الذي منح المدرب جون جوسدن فوزه الـ 47 والفارس فرانكي ديتوري الفوز الـ 60 في المهرجان، جاء بفارق0,75 طول عن «فازيراباد» بقيادة كريستوف سوميو، حل في المركز الثالث «توركيدور» بقيادة جي ادونهو، وسجل البطل زمنا وقدره 4:21:08 دقيقة.